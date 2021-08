L'électricité produite au charbon dans le monde progresse, progresse...

Au cours des cinq dernières années, la production électrique à partir des éoliennes et des panneaux photovoltaïques a considérablement gonflé. Ces deux modes de production représentaient à peine plus de 5% du mix électrique mondial en 2016, relève le think tank. Sur la même période, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale est, quant à elle, restée pratiquement inchangée. L'atome pesait ainsi 10,57% du mix en 2016.

La raison ? En dehors de la Chine (qui s'est dotée de 24 nouveaux réacteurs depuis 2015), peu de nouvelles centrales nucléaires ont vu le jour dans le monde, tandis qu'un certain nombre de réacteurs vieillissants ont été fermés dans les pays de l'OCDE.

Les émissions mondiales de CO2 en hausse, tirées par la Chine

Le rapport révèle par ailleurs que la croissance des énergies renouvelables n'est pas parvenue à compenser la hausse de la demande mondiale d'électricité au premier semestre 2021. Résultat : le recours au charbon a été plus important, ce qui a conduit à une hausse des émissions de CO2 du secteur.

Selon l'étude, les émissions de carbone ont ainsi augmenté de 5% au premier semestre 2021, par rapport au premier semestre 2019. Dopée par la reprise économique, la demande mondiale d'électricité a, elle aussi, augmenté de 5% au cours des six premiers mois de l'année par rapport au premier semestre 2021. 43% de cette hausse a été couverte par de l'électricité produite à partir de charbon, ce qui explique la poussée des émissions de gaz à effet de serre.

Cette hausse de la demande mondiale d'électricité est notamment tirée par la Chine où la demande a progressé de 14% sur la période étudiée. "Seulement 29% de cette augmentation a été couverte par les énergies éolienne et solaire, tandis que 68% l'a été par le recours au charbon", note l'étude. Résultat, les émissions du secteur électrique chinois ont également progressé de 14%.

Une électricité plus propre dans l'UE

A l'inverse, plusieurs régions du monde ont vu leurs émissions liées à la production électrique diminuer. Mais, à chaque fois, cette baisse des émissions était accompagnée d'une baisse de la demande électrique. C'est le cas notamment aux Etats-Unis, au Canada, dans l'Union européenne ou encore en Australie et au Japon.

Sur le Vieux continent, les émissions de CO2 ont ainsi chuté de 12% au cours du premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2019. La chute de la demande d'électricité sur la même période est toutefois beaucoup plus contenue. Elle n'a diminué que de 1%. Cette bonne performance s'explique par un recours au charbon en baisse de 16% au premier trimestre 2021. Désormais, l'éolien et le solaire représentent plus de 20% du mix électrique de l'UE.

On notera que la France, dont le mix électrique fait partie des plus décarbonés, régresse. Selon les données d'Ember, les émissions liées au secteur électrique y ont augmenté de 4%, malgré une demande en repli de 0,7 %. Cela s'explique notamment par une moins grande disponibilité du parc nucléaire.

Sur la même période, l'Allemagne a vu sa demande d'électricité se replier dans les mêmes proportions et ses émissions baisser de 9%. Le pays avait décidé d'accélérer sa sortie du nucléaire en 2011, à la suite de la catastrophe de Fukushima.