Électricité : la baisse de la consommation frôle l'objectif de -10% fixé par le gouvernement

Les Français sont en passe d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement de 10% de baisse de consommation d'électricité pour passer l'hiver sans encombre. C'est en tout cas ce qu'il ressort des dernières données publiées par RTE ce mercredi 14 décembre. Elles montrent un recul de -9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019, hors crise sanitaire).

RTE précise que ce chiffre est donné après retraitement des effets calendaires et météorologiques. Il s'agit donc de la consommation qui aurait eu lieu si les températures avaient été alignées sur les températures normales pour la période.

« Par rapport à la mise à jour précédente, l'effet baissier s'amplifie », souligne le gestionnaire des lignes haute tension françaises, qui publie ses données chaque semaine. La consommation affiche en effet des reculs de plus en plus importants au fil des semaines : il était de -8,3% la semaine précédente, -6,7% deux semaines en arrière et -5,6% trois semaines auparavant.

« Sur les 4 dernières semaines, la consommation d'électricité en France à température normale affiche une diminution structurelle (-9%) par rapport au minimum des années précédentes (2014-2019) sur la même période », indique RTE dans son actualisation arrêtée à dimanche.

Lire aussiÉlectricité : la consommation française chute encore (-8,3%)

Tout le monde joue le jeu

Le gouvernement a appelé à la sobriété cet hiver sur fond de difficultés d'approvisionnement électrique liées notamment à des problèmes de corrosion sur une partie du parc nucléaire français. Et il semblerait que tout le monde joue le jeu. « La baisse de la consommation concerne tous les secteurs : industriel, tertiaire et résidentiel », précise RTE.

Observée dès l'automne dans le secteur industriel, la baisse n'était jusqu'à il y a deux semaines pas encore visible dans les « bâtiments tertiaires » comme les bureaux et sièges sociaux d'entreprises et les commerces de distribution. Ce qui n'est plus le cas désormais d'après les chiffres les plus récents.

Alors qu'en plus, les températures se sont situées significativement en-dessous des normales de saison la semaine dernière, avec un écart négatif atteignant 6,2°C le dimanche 11 décembre.

« Ces chiffres confirment, y compris durant la période de froid, la tendance observée depuis plusieurs semaines, et l'effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises », considère le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Lire aussiÉlectricité : la consommation des clients d'EDF chute de 10%

Pas de tension sur le réseau malgré la vague de froid

Alors que la moitié nord de la France est actuellement touchée par un épisode de froid, RTE n'a pas lancé d'alerte ce mercredi matin, ni pour aujourd'hui ni pour les prochains jours (voir image ci-dessous). Pour rappel, le gestionnaire a développé un dispositif - baptisé EcoWatt - pour appeler entreprises, collectivités et particuliers, à baisser davantage leurs consommations d'électricité en cas de tensions sur le système électrique. Le but étant de limiter ou éviter le recours aux coupures.

Cette vague de froid ne devrait pas mettre en péril le réseau, bien qu'une partie du parc nucléaire soit à l'arrêt.

« Nous remettons des réacteurs nucléaires en état : à l'heure où je vous parle, il y a 41 réacteurs qui sont en état de fonctionner [sur un total de 56, Ndlr], l'objectif est d'en avoir 45 au mois de janvier », a déclaré sur CNews ce mercredi le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.

Et d'ajouter : « Je pense que nous pouvons tenir cet objectif grâce à l'engagement total des salariés d'EDF. »

En fin de semaine dernière, le nouveau Pdg d'EDF Luc Rémont, s'était dit quant à lui « confiant » dans la capacité du parc nucléaire français à franchir sans encombre le cap de l'hiver. L'énergéticien est « totalement mobilisé pour faire face aux enjeux de court terme comme de moyen terme », avait souligné le nouveau patron du groupe.

Les réacteurs à l'arrêt le sont pour des maintenances programmées ou prolongées et des problèmes de corrosion qui ont nécessité de longues réparations. Les plus vieux de ces réacteurs fêteront leur 50 ans dès 2030. Malgré ce manque, faut-il le rappeler, aucune alerte EcoWatt n'a été pour le moment déclenchée, alors que les températures cette semaine sont en dessous des « températures de références » de RTE.

(Avec AFP)