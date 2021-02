La fin du nucléaire en Belgique pousse Engie dans le rouge

Engie plonge dans le rouge. Ce n'était pas arrivé depuis 2016. Ce vendredi 26 février, l'énergéticien a présenté une perte nette de 1,5 milliard d'euros, contre un bénéfice de 1 milliard d'euros un an plus tôt. Cette dégradation s'explique surtout par la dépréciation de 2,9 milliards d'euros sur ses actifs nucléaires en Belgique, le royaume ayant prévu de sortir de l'atome dès 2025.

En Belgique, Engie exploite sept réacteurs nucléaires via sa filiale locale Electrabel. Ces réacteurs, d'une puissance totale de près de 6.000 mégawatts (MW) et répartis sur les sites de Doel à Anvers et à Tihange, le long de la Meuse, assurent la moitié de la consommation d'électricité du pays. Ils ont été mis en service au début des années 80.

Pas de prolongation des réacteurs nucléaires

Malgré la volonté du royaume de sortir du...