Cession d’actifs : Engie fait son tri, les syndicats s'inquiètent

(Crédits : Benoit Tessier)

L'énergéticien veut faire le ménage dans ses activités de services. Il prévoit de les diviser en deux catégories : celles qui restent dans son giron, centrées sur les questions énergétiques, et qui représentent 35.000 employés. Celles qui sortiront de son orbite : elles représentent environ 74.000 employés et seront regroupées au sein d'une nouvelle entité chapeau. La CGT s'inquiète d'un démantèlement complet du groupe et des risques forts d'OPA.