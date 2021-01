Les entreprises accélèrent vers le zéro carbone

PRISE DIRECTE. Avec 60% de l’empreinte carbone d’un territoire qui dépend des citoyens mais surtout des entreprises, ces dernières doivent accélérer leurs efforts pour remplir les objectifs de l’accord de Paris. Lors du Forum Zéro Carbone organisé par la Tribune et la Mairie de Paris, Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis pour le transport, Jean-Bernard Levy, président directeur général d’EDF pour l’énergie et Stéphane Richard, président directeur général d’Orange pour les télécoms et le numérique ont fait le point sur la stratégie de leur secteur économique dans les mobilités, l'énergie et le numérique.

>> VOIR notre dossier « Cinq ans après la COP21 » Parmi les secteurs industriels, celui des transports est un Janus de la pollution; un problème à deux têtes. D'un côté des véhicules individuels responsables d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l'autre des transports en communs qui contribuent à éviter bon nombre de déplacements individuels dans des voitures à essence ou diesel. C'est pourquoi Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis, filiale à 70% de la SNCF qui opère les modes de transport autres que le train, est à l'aise pour évoquer la lutte contre le réchauffement climatique. « Au km/passager, nous émettons de 50 à 100 fois moins de GES que les voitures. Et nous sommes en pointe sur les mobilités douces ». Le « coach de mobilité » de Keolis...