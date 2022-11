Nucléaire : Londres sort le groupe chinois CGN du projet de centrale de Sizewell C et devient actionnaire aux côtés d’EDF

Le groupe chinois CGN (China General Nuclear Power Corporation) quitte le projet de la future centrale nucléaire Sizewell C, poussé par la sortie par le gouvernement britannique. Il en était actionnaire minoritaire depuis ses débuts à hauteur de 20% du capital aux côtés d'EDF qui en détenait le solde (80%). La sortie des capitaux chinois de Sizewell C intervient alors que les relations entre Pékin et Londres se sont détériorées depuis plusieurs mois.

Contrôle étroit des investissements chinois

A tel point que lundi, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que « l'âge d'or » des relations entre les deux pays sur fond d'échanges économiques était « terminé ». Le gouvernement britannique contrôle de plus en plus étroitement les investissements chinois dans des actifs stratégiques. Mi-novembre, Londres avait imposé à une société sous contrôle chinois de sortir du capital du principal producteur britannique de semi-conducteurs.

La décision de faire sortir CGN ne date pas d'hier. Déjà en août 2021, le Financial Times révélait que le gouvernement britannique étudiait les moyens de retirer CGN de tous les futurs projets énergétiques du Royaume-Uni. Une décision probablement liée à la fuite de l'EPR chinois de Taishan quelques semaines plus tôt même si le lien avec cet incident n'était pas mentionné.

Une façon d'emboîter le pas aux États-Unis, qui a placé CGN sur une liste noire d'exportation en 2019 - au motif qu'elle avait volé la technologie américaine à des fins militaires -, tandis leurs alliés en Europe et en Asie cherchent depuis plusieurs années à empêcher la Chine d'obtenir des technologies sensibles, et protéger leurs propres chaînes d'approvisionnement ou infrastructures critiques contre une dépendance excessive à l'égard de la technologie chinoise. Car l'influence de la Chine dérange de nombreux pays, et les Anglais ne font pas exception. Dès 2020, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominic Raab, avait déclaré dès dernière que le Royaume-Uni ne pouvait plus coopérer « comme d'habitude » avec Pékin.

Décision saluée pour Bercy

Pour reprendre les parts de CGN, le gouvernement britannique injecte 679 millions de livres, tout comme EDF. Ils détiendront à terme chacun la moitié du projet. « Le gouvernement (britannique) va prendre une part de 50% dans le projet développé avec EDF et travaillera avec la société pour lever des capitaux », annonce le ministère britannique des Entreprises et de l'Energie (Beis) par communiqué.

En revanche, « CGN conserve sa participation dans le projet Hinkley Point C », rappelle EDF au sujet de son partenaire historique en Chine dans un autre communiqué. Installé sur la côte ouest du Royaume-Uni dans le Somerset, Hinkley Point C est pour l'heure l'unique centrale nucléaire en construction (deux réacteurs de nouvelle génération EPR) outre-Manche en attendant le démarrage de celui de Sizewell C, à Suffolk. Après l'annonce au printemps d'un nouveau retard, le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 est désormais prévu en juin 2027. Pour rappel, EDF exerce la maîtrise d'ouvrage, tandis que son partenaire chinois CGN détient un tiers du projet.

« Les projets de nouveaux nucléaires à l'export, notamment le projet Sizewell C, bénéficieront directement au programme français puisqu'ils permettent de développer les compétences de la filière et de bénéficier d'effets d'échelle et de retour d'expérience croisés sur le programme EPR domestique et sur les futurs programmes à l'export », s'est félicité le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un communiqué

Premier projet nucléaire financé par des fonds publics depuis 1987

Au total, le chantier de la centrale Sizewell C doit coûter entre 20 et 30 milliards de livres. Il n'a pas encore débuté sur la côte est de l'Angleterre. A terme, deux réacteurs EPR doivent y être construits pour une puissance de 3,2 gigawatts qui seront mis en fonctionnement en 2035 pour alimenter 6 millions de foyers en électricité pendant un demi-siècle.

Avant son départ du 10 Downing Street, Boris Johnson avait confirmé la construction de Sizewell C en juillet et avait débloqué les 700 millions de livres pour cette centrale. En pleine crise énergétique déclenchée par la Russie en guerre en Ukraine, l'actuel gouvernement de Rishi Sunak veut poursuivre le développement de centrales nucléaires. Le ministère de l'énergie souligne que les 679 millions de livres constitue le premier investissement direct dans un projet nucléaire depuis Sizewell B, dont la construction avait été validée en 1987.

(Avec AFP)