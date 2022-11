Sérieux revers pour le mégaprojet de fusion nucléaire ITER, touché par des fissures

C'est un coup dur pour l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie, avec des conséquences probablement considérables en termes de calendrier et de coûts. Initié en 2006, le colossal programme scientifique ITER, censé démontrer que la fusion (l'énergie du Soleil et des étoiles) pourra un jour générer d'immenses quantités d'électricité décarbonée, se trouve en effet confronté à des problèmes de « grande dimension », selon un communiqué publié par l'organisation ITER hier soir. De quoi éloigner l'espoir d'une première fusion nucléaire à pleine puissance dès 2035 dans cette gigantesque machine expérimentale, située à Cadarache (Bouches-du-Rhône) et issue de la coopération de 35 pays.

En effet, des fissures atteignant jusqu'à 2,2 millimètres de profondeur ont été identifiées dans plusieurs composants clé du tokamak, la fameuse structure en forme de donut à l'intérieur de laquelle devra se dérouler la fusion. Cette dernière consiste à chauffer à 150 millions de degrés des noyaux d'hydrogène, alors sous forme de plasma, afin de dégager des quantités d'énergie faramineuses absorbées sous forme de chaleur par les parois d'une chambre à vide située dans ce tokamak. Une réaction en chaîne qui ne génère quasiment aucun déchet, contrairement à la fission de noyaux lourds d'uranium, utilisée par toutes les centrales nucléaires en fonctionnement aujourd'hui.

Les boucliers thermiques et les secteurs de la cuve à vide affectés

Seulement voilà : les défauts de corrosion touchent « les boucliers thermiques et les secteurs de la cuve à vide », précise ITER dans son communiqué. Or, ceux-ci remplissent une fonction majeure, puisqu'ils sont censés limiter le transfert thermique entre les zones de température très élevée (où se déroulera la fusion), et ceux nécessitant d'être maintenus à basse température, mais aussi protéger le système magnétique supraconducteur qui créera le plasma.

Dans le détail, ces fuites avaient été détectées dès novembre 2021 pendant des tests à l'hélium « sur un élément du bouclier thermique de la cuve à vide » livré un an et demi plus tôt par la Corée, sans pour autant qu'ITER communique à ce sujet. Des groupes de travail avaient alors vu le jour pour enquêter, avec des experts de différents partenaires de l'organisation. Lesquels ont pu « identifier la cause profonde » du problème, souligne le communiqué : un « stress causé par la flexion et le soudage des tuyaux de fluide de refroidissement [...] aggravé par une réaction chimique lente », due à la présence de résidus de chlore. Autrement dit, une faiblesse dans la conception de la fixation du tuyau de refroidissement a rendu impossible l'élimination des résidus de chlore, ce qui a engendré de la « fissuration par corrosion sous contrainte » dans les conduites.

« Une question cruciale [s'est alors posée] : le problème était-il ponctuel, limité aux éléments examinés, ou était-il systémique, affectant tous les composants du bouclier thermique ? », s'interroge ITER, dans un exercice de transparence.

« Nous devons supposer que le problème est étendu », répond son directeur général, Pietro Barabaschi, par le biais du communiqué. Et d'ajouter que « le risque est trop élevé et les conséquences d'un panneau de protection thermique qui fuit pendant le fonctionnement sont trop graves » pour ne pas le vérifier.

Ci-dessus l'un des modules de la cuve à vide, fourni par la Corée, qui constituera la chambre à vide en acier inoxydable dans laquelle se produiront les réactions de fusion, et qui devra être parfaitement hermétique. ©Juliette Raynal

Plusieurs options envisagées pour la réparation

Par conséquent, le problème exigera un « examen approfondi », de la « créativité dans la conception d'actions correctives » ainsi que « du temps et un budget » afin d'y remédier, reconnaît-il. Et pour cause, « le traiter dans la fosse [du tokamak] sur le module déjà assemblé serait extrêmement difficile », affirme le communiqué. Cela signifie que ledit module devra être soulevé, afin de le démonter puis de procéder aux réparations.

« Nous explorons différentes possibilités, de la réparation sur site à la refabrication dans une installation extérieure, éventuellement avec différentes options de fixation des tuyaux. Mais il n'y a aucun doute sur la nécessité de remplacer les tuyaux de refroidissement », explique l'organisation.

Reste à connaître le surcoût engrangé par cet imprévu, alors que la facture s'alourdit depuis le début du projet, passant de 5 milliards d'euros au départ à plus de 20 milliards avant cet incident. Surtout, ce dernier pourrait bien entraîner un retard de plusieurs années, alors que les premières opérations de test sans fusion, jusqu'ici prévues en 2025 (contre 2016 initialement), se dirigeaient déjà vers un délai supplémentaire d'au moins deux ans.

