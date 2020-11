Photovoltaïque : du Tarn à Oman, Amarenco grandit à toute vitesse

En parallèle de son cœur de métier, la production d'électrons d'origine photovoltaïque, Amarenco prépare aussi sa diversification vers les activités de stockage, déterminantes pour le développement de l'énergie solaire et sa forte pénétration sur les réseaux de transport électriques. (Crédits : Pixabay)

Avec un pied à Cork et un pied à Lagrave dans le Tarn, le groupe franco-irlandais vient de lever 150 millions d'euros, auprès notamment de Tikehau Capital. Ce financement associe une augmentation de capital et une ligne de fonds propres. Il doit lui permettre d'accélérer son développement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique via une stratégie agressive de croissance externe.