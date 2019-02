Plastique : Total rachète le recycleur français Synova

Total a annoncé ce lundi 18 février l'acquisition de la société française Synova, spécialisée dans le recyclage des plastiques pour l'automobile.

"Cette entreprise produit 20.000 tonnes par an de polypropylène répondant aux hauts standards de qualité des équipementiers et constructeurs automobiles à partir de plastiques recyclés", explique le groupe pétrolier et gazier dans un communiqué.