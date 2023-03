TotalEnergies : le PDG, Patrick Pouyanné, va être augmenté de 10%

+10% : c'est la hausse de rémunération du PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, proposée aux actionnaires par le conseil d'administration du groupe pour l'année 2023. Le montant n'est pas encore communiqué dans la mesure où la rémunération totale en 2022 du polytechnicien, qui fêtera ses 60 ans en juin, n'a pas encore été publiée.

Hausse équivalente à celle des cadres en moyenne en France

L'augmentation vient d'une part de la hausse du salaire de 10%, sur la partie variable - la rémunération fixe de 1,5 million d'euros n'évoluant pas, et d'autre part de la hausse de 10% du nombre d'actions de performance, selon TotalEnergies. Pour rappel, en 2021, la rémunération de Patrick Pouyanné avait augmenté de 51,7%, à 5.944.129 euros. Cette hausse faisait suite à une baisse de 36,4% de sa rémunération en 2020, conséquence d'une amputation salariale présentée alors comme « volontaire » pendant la crise sanitaire, et au recul de la part variable de son salaire cette année-là lié aux résultats du groupe. En 2019, l'année d'avant pandémie, elle s'élevait à 6,15 millions d'euros.

Selon le groupe, il s'agit d'une « hausse équivalente à celle dont ont bénéficié en moyenne les cadres du socle social commun en France ». Les cadres du groupe bénéficient d'une hausse de 7,5% du salaire et de 15% de la part variable et en bonus, soit en moyenne près de 10%, précise l'entreprise.

Cette rémunération intervient alors que le groupe a dégagé, l'an dernier, 20,5 milliards de dollars de bénéfice net, le plus important de son histoire, grâce principalement à l'envolée des cours du pétrole et du gaz. Des bénéfices qui auraient été encore plus élevés sans l'impact négatif de la Russie, et qui suscitent la polémique.

