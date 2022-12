TotalEnergies met la main sur un nouveau champ gazier à Chypre avec Eni

Nouvelle découverte intéressante pour TotalEnergies en pleine crise énergétique. La major française et l'italienne Eni ont identifié un champ gazier offshore au large des côtes chypriotes d'après le communiqué commun des deux entreprises publié ce mercredi.

Une nouvelle découverte après celles de 2018 et d'août dernier

Le gisement se trouve à 162 km au sud-ouest des côtes chypriotes, dans une zone qualifiée de « Bloc 6 » où cette découverte intervient après une trouvaille similaire en 2018 et en août dernier, déjà par l'Italien et le Français. Selon TotalEnergies, « le puits Zeus-1 a rencontré une colonne de gaz de 105 mètres nets dans des réservoirs carbonatés, renforçant le caractère prometteur de cette zone et de son développement ».

TotalEnergies détient une participation de 50% dans le bloc 6, dont Eni est l'opérateur. «Les nouvelles données recueillies sur ce puits nous permettront d'évaluer les options de développement rapide des ressources découvertes », a commenté le directeur Exploration de TotalEnergies, dans le communiqué.

Le gaz de Méditerranée orientale, de plus en plus important pour l'UE

TotalEnergie et Eni sont habitués à prospecter ensemble en Méditerranée orientale. A l'image de la visite d'Ursula von der Leyen en Israël en juin, la région devient de plus en plus stratégique sur un plan énergétique pour une Europe sevrée de gaz russe. Des réserves colossales ont été mises à jour ces dernières années par les majors pétrolières. Cela aiguise l'appétit des pays de la région : Turquie, Syrie, Liban, Israël, Égypte, Libye, et donc Chypre.

L'île dispose de la plus vaste zone économique exclusive (ZEE) de la région, découpée en 12 blocs potentiellement très riches en gaz. Chiffré à 6 milliards d'euros, le projet de gazoduc EastMed pourrait permettre à terme d'acheminer le gaz naturel de l'est de la Méditerranée jusqu'en Europe depuis Israël via Chypre et la Grèce. TotalEnergies est présent dans 7 de ces blocs.

Mais ces ambitions sont source de tensions avec la Turquie qui occupent encore le nord de l'île à travers la République turque de Chypre du Nord (RTCN). La Turquie a d'ailleurs suspendu depuis près d'une décennie ses contrats avec Eni pour avoir fait affaire avec Chypre.

Eni et TotalEnergies en première ligne de la crise du gaz russe

De leur côté, Eni et TotalEnergies cherchent à accélérer l'exploration et la mise en exploitation de nouveaux filons de gaz naturel ou liquéfié.

D'une part, pour approvisionner l'Europe en gaz pour les prochains hivers à la suite de l'arrêt des livraisons de gaz russe suite au conflit en Ukraine, alors que Moscou était le premier partenaire gazier de l'UE.

Et d'autre part, pour compenser la perte d'une partie de leurs participations dans des champs gaziers russes, comme celui de Termokarstovoye, dans le centre-est de la Russie, que TotalEnergies a dû céder.

Eni et TotalEnergies se tournent notamment vers le Qatar. Les deux compagnies viennent d'être désignées comme les principaux partenaires du géant Qatar Energy pour exploiter le plus grand champ de gaz naturel North Field dans le golfe Persique.

(avec AFP)