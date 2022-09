Les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce mardi matin (Starlink, ADP, Ford, tourisme, métro de Rennes)

Internet par satellite : Elon Musk compte déployer son réseau Starlink en Iran

La constellation de satellites Starlink veut déployer son accès internet... en Iran, alors que le pays est soumis à un dur régime de sanctions par Washington. « Starlink fera une demande d'exemption aux sanctions contre l'Iran », a expliqué hier Elon Musk pour déployer son réseau. Le réseau Starlink permet de garantir un réseau internet dans les régions les plus isolées du monde. Si la démarche paraît osée, Washington verra peut-être un intérêt géopolitique à contrôler l'accès internet de l'Iran.

__________

L'inflation va coûter à Ford un milliard de dollars de plus que prévu

Ford a annoncé cette nuit que l'inflation l'obligeait à verser à ses fournisseurs 1 milliard de dollars de plus qu'initialement prévu au troisième trimestre. Le groupe, comme l'ensemble du secteur automobile, peine aussi à se procurer suffisamment de semi-conducteurs pour livrer ses voitures.

__________

Tourisme : l'hiver incertain des tour-opérateurs français

La saison d'hiver reste incertaine pour les tour-opérateurs malgré un bon démarrage et des résultats cet été qui se rapprochent de ceux de 2019, avant la pandémie, selon le Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto). Sur la période septembre-décembre, les clients répondent présents et les voyagistes se disent « confiants ». En revanche, l'horizon se bouche pour début 2023 et les tour-opérateurs ne font aucune prévision.

____________

Augustin de Romanet, le PDG d'ADP, prône un usage modéré de l'avion

Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris, invite « les gens à être plus raisonnables dans le voyage aérien » tant que « le transport aérien n'aura pas été au bout de son processus de décarbonation ». Il précise néanmoins que, « sur le long terme, c'est le transport aérien qui sera le système le moins émetteur de CO2 ».

__________

Rennes ouvre sa 2e ligne de métro

Quelque 100.000 voyageurs par jour sont attendus en rythme de croisière sur cette ligne b du métro de Rennes qui est entré en service ce matin, à 5h10. Livrée par Siemens Mobility avec deux ans de retard, cette nouvelle ligne automatique, moins consommatrice d'énergie, s'inscrit dans la stratégie de la métropole en matière de transition écologique et d'accessibilité. Et ce n'est pas fini: un nouveau réseau de transports, avec davantage de bus électriques, sera mis en place le 24 octobre.

__________

ARTICLE BONUS : EXCLUSIF- Sondage Grand Paris : les Franciliens ne veulent pas quitter la région, mais rêvent de meilleurs transports