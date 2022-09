Les 5 infos business à retenir ce mardi matin

Salaires : la GGT de TotalEnergies appelle à une grève de trois jours et au blocage des raffineries

A l'appel de la CGT, une grève des salariés de TotalEnergies débute en France ce mardi pour au moins trois jours pour réclamer notamment une hausse de leurs salaires. Le syndicat appelle à bloquer l'approvisionnement des stations-service en carburants.

__________

Le gazoduc Nord Stream 1 touché par une fuite de gaz en mer Baltique

Le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, a été victime d'une fuite de gaz en mer Baltique. Il n'a encore jamais pu entrer en service en raison de la guerre en Ukraine mais avait été rempli. Dans le même temps, le gazoduc Nord Stream 1 subit une baisse de pression.

__________

Climat : avant la COP27, les ONG menacent d'attaquer les Etats pour « inaction climatique »

La COP27 doit réunir en novembre en Egypte les gouvernements du monde pour accélérer la transition climatique et environnementale et endiguer le réchauffement climatique. Plusieurs ONG internationales lancent un appel aux Etats « changer de cap » climatique, qu'elles menacent de poursuites judiciaires en cas d'inaction. « Si vous continuez à nous laisser tomber, nous nous tournerons vers les tribunaux pour demander des comptes », assurent les activistes. 2.000 procédures judiciaires pour inaction climatique sont déjà en cours dans le monde.

__________

L'iPhone 14 ne sera pas « made in China », Apple fait le choix de l'Inde

La firme à la pomme a officialisé ce lundi son choix de l'Inde pour produire l'iPhone 14. Or, la Chine produisait jusqu'ici l'essentiel de la gamme iPhone, même si Apple fait déjà produire certains modèles plus anciens d'iPhone en Inde. Face aux risques de tensions géopolitiques avec les Etats-Unis et à la stratégie « zéro covid » qui paralyse l'économie, Apple se détourne de la Chine et mise sur l'autre géant pour sécuriser sa chaîne industrielle.

__________

Les hôtels ne s'intéressent pas encore assez aux attentes spécifiques des femmes, selon une étude

Selon une étude menée pour SHe Travel Club, qui se présente comme le premier label au monde conçu en réponse aux attentes et aux besoins des femmes dans les hôtels, les établissements ont encore beaucoup d'efforts à réaliser pour répondre aux attentes des femmes autour du confort et de la sécurité.

__________

ARTICLE BONUS- DÉBAT : Pour ou contre : faut-il élargir les produits éligibles aux titres-restaurant pour le pouvoir d'achat ? (Patrick Mercier face à Romain Vidal)