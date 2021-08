Alors qu'il se renforce en Amérique Latine, Carrefour pourrait quitter l'Asie

Alors qu'il a acheté Wellcome Taiwan - et ses 224 magasins de proximité - il y a un peu plus d'un an, Carrefour prévoit déjà de vendre ses activités à Taïwan, ont rapporté à Reuters des proches du dossier. Le deuxième acteur du marché de proximité taiwanais se détacherait ainsi complètement du continent asiatique, après s'être retiré du marché chinois en 2019.

Pourtant, le groupe français a affiché un chiffre d'affaires net de 1,26 milliard d'euros à Taïwan au premier semestre, en hausse de 13% à changes constants, tiré par le dynamisme des magasins Wellcome. Mais Carrefour avait déclaré en juin réfléchir à une nouvelle stratégie à l'étranger en se consolidant, en s'alliant avec une autre entreprise ou bien en cédant ses activités. Le groupe semble ainsi avoir tranché en mettant en vente ses activités à Taïwan, évaluées 1,6 milliard d'euros. La transaction, qui sera prise en charge par la banque américaine Morgan Stanley, sera lancée après l'été, selon les sources.

Carrefour aurait déjà approché plusieurs acquéreurs potentiels, parmi lesquels des sociétés de capital-investissement, pour jauger leur niveau d'intérêt. Le groupe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et Morgan Stanley a de son côté refusé de s'exprimer.

Dynamique en Amérique latine

Au contraire, du côté du continent américain, Carrefour a décidé en mars de renforcer sa place de numéro un de la distribution alimentaire au Brésil. Cette opération - la plus importante depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard à la tête du groupe en 2017 - confirme la stratégie du groupe de consolider ses marchés clefs. Comme une revanche après l'opportunité manquée de se faire racheter par le canadien Couche-Tard en début d'année, le groupe avait décidé de racheter Grupo Big - anciennement Walmart Brazil - qui exploite un réseau multi format de 387 magasins, et est le troisième acteur de la distribution alimentaire.

L'échec de l'opération Couche-Tard demeure en effet un traumatisme pour Carrefour. Le groupe avait essuyé un refus catégorique du gouvernement français face à la proposition de rapprochement du distributeur canadien Couche-Tard, qui aurait pourtant valorisé Carrefour à plus de 16 milliards d'euros (hors dette). Le Québécois voulait ainsi créer un acteur mondial face à l'accélération de l'Américain Amazon. Mais le gouvernement français s'était fermement opposé à cette éventuelle prise de contrôle de Carrefour, premier employeur du secteur privé en France (150.000 salariés), par le groupe canadien au nom d'une sécurité alimentaire nationale élevée au rang de priorité absolue.

Le groupe se lance dans le "quick-commerce"

D'autre part, le groupe gagne également des parts de marché en France. Il pèse désormais pour 10,4% des parts de marché selon Kantar, qui fait référence en la matière, et qui a indiqué le 28 juillet que le groupe avait conservé du 14 juin au 11 juillet "son dynamisme pour la 5e période d'affilée, avec +0,3 points de part de marché", en raison d'une "plus grande fidélité des clients et d'une cote d'amour en hausse". Carrefour a par ailleurs annoncé mercredi être entré en "négociations exclusives" pour une "prise de participation minoritaire" dans la start-up Cajoo, acteur français de la livraison de courses à domicile en moins de 15 minutes, qui opère dans dix villes en France.

Au total sur le premier semestre 2021, Carrefour a réalisé des ventes à 38,3 milliards d'euros, dans la lignée de la même période l'an dernier, lors de la fermeture des restaurants, cantines et autres lieux de restauration collective dans plusieurs pays face à l'épidémie de Covid-19 qui avait été largement favorable aux grandes surfaces. Le géant français a en outre annoncé un résultat net à 298 millions d'euros pour la période contre une perte de 25 millions un an plus tôt. Il voit dans ces résultats "une solide dynamique de gains de parts de marché dans les pays clés".

