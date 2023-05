Tourisme : le carnet de commandes des tour-opérateurs s'envole pour l'été

« Il va être difficile de trouver un patron qui vous dise qu'il aille mal », s'amuse un participant du Forum annuel du syndicat des entreprises de tour-opérating (Seto). Celui-ci se tient actuellement à Deauville. Si le moral est au beau fixe, nombre d'entre eux n'ont toutefois pas encore retrouvé les volumes de passagers de l'exercice 2018-2019. « Moins de trafic, mais plus de chiffre d'affaires avec l'impact des tarifs » résume René-Marc Chikli, président du Seto.

En effet, la forte reprise des voyages observée depuis presque un an se poursuit. Signe encourageant, l'hiver, déjà, avait été bon. Au cours de la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, les 42 marques participantes au baromètre, ont enregistré, par rapport à l'exercice précédent, pour les voyages à forfait, un chiffre d'affaires de 1.048 millions d'euros (+61%) associé à une recette unitaire moyenne de 1.658 euros, en augmentation de 8,6%. Ainsi, les tour-opérateurs ont fait voyager 632.264 clients (+49%) dans le cadre des voyages à forfait.

Retour en force hiver du Maroc

Le Maroc (+379,7%), l'Egypte (+84%) et la Tunisie (+85,6%) retrouvent leurs places de destinations leaders. Les trois pays d'Afrique occupent les premiers rangs du top 10, juste derrière les Canaries. Côté long-courrier, les zones Caraïbes et Afrique/Océan indien pèsent chacune pour un tiers de l'activité, le reste étant notamment réalisé sur les zones Asie et Amérique du Nord (Mexique inclus).

L'île Maurice en forte croissance (+87%) passe en deuxième place du classement et talonne la République Dominicaine (en recul). Les Antilles françaises (+34,2%) et le Mexique (+74,09%) maintiennent leur croissance, en troisième et quatrième positions du classement. La reprise de l'Asie est au rendez-vous, symbolisée par la Thaïlande qui connaît une progression fulgurante (+1.002,5%).

Des ventes contrariées par les mouvements sociaux

L'été - du 1er mai au 31 octobre 2023 - devrait être aussi bon, même si, note René-Marc Chikli, le rythme de la croissance des réservations a chuté en février et mars en raison « des mouvements sociaux ».

A fin mars 2023, par rapport à l'année dernière, le carnet de commandes laisse néanmoins apparaître un chiffre d'affaires en hausse de 44,1%, avec une recette unitaire en augmentation de 6,2%. Le trafic de l'ensemble de l'activité est en hausse de 35,6% : +39,2% pour le moyen-courrier et +43,4% pour le long-courrier. En revanche, la France qui a bénéficié en 2021 et 2022 des reports massifs des intentions de voyages vers l'étranger, subit un phénomène de rattrapage inversé (-15,2%).

Côté destinations moyen-courrier, l'Europe du Sud conserve sa position de première région avec plusieurs destinations vedettes, dont les îles grecques (+30,9% de passagers), « malgré des prix en hausse », constate René-Marc Chikli. L'Afrique du Nord continue son retour sur le devant de la scène avec la Tunisie (+ 96,2%) et Maroc (+111,7%) . Et si l'Europe du Nord (+64,9%) connaît une belle croissance, l'Europe de l'Est, en raison des conséquences de la guerre en Ukraine, est, sans surprise, en recul (-24,4%).

Le succès des Etats-Unis ne se dément pas

Les Etats-Unis, malgré un change défavorable, retrouvent des visiteurs français (+29,5%) tout comme le Canada (+70%). La région Afrique/Océan indien poursuit sa croissance (+57,2%), grâce à l'île Maurice (+59,5%). Celle-ci occupe la deuxième place du podium derrière les Etats-Unis. L'Asie (+176,1%), à la faveur des réouvertures des frontières, retrouve son rang, tandis que les Caraïbes sont en baisse (-19,1%) notamment en raison de l'évolution négative de la République Dominicaine (-40,4%) qu'Air France et Corsair, en raison des coûts de kérosène, ne desservent plus.

Le président du Seto savoure sans verser dans l'euphorie. Déjà, comme l'été dernier, il s'attend à gérer retards et annulations de compagnies aériennes, des litiges qui concentrent 60% des dossiers gérés par la Médiation du Tourisme et Voyage. Enfin, il s'inquiète d'un « phénomène de rupture du vis-à-vis de l'inflation ». Airbnb vient d'ailleurs d'annoncer, qu'en raison de la hausse des prix, il anticipait une atténuation du rebond du tourisme.