600 avions : la commande pharaonique que va signer Turkish Airlines pour devenir l’un des leaders du transport aérien mondial

Jamais dans l'histoire du transport aérien, une compagnie n'aura passé une commande d'avions aussi gigantesque que celle que prépare Turkish Airlines : 600 appareils, soit plus ou moins trois fois la flotte exploitée aujourd'hui par Air France. Une commande qui traduit l'optimisme du secteur sur la poursuite de la croissance du trafic aérien mondial et, évidemment, l'ambition de la compagnie turque, géant du Moyen-Orient plus dangereux encore pour les compagnies européennes que les compagnies du Golfe.

Ce lundi à Istanbul où se tient l'assemblée générale de l'association internationale du transport aérien (Iata), Ahmet Bolat, le président du conseil d'administration et du comité exécutif du transporteur turc, a dévoilé l'existence de pourparlers avec Airbus et Boeing pour l'achat de 400 appareils monocouloirs de type 737 MAX et A320neo, ainsi que 200 gros porteurs, comme des Boeing 787 et 777 et Airbus A350.

« Nous étions très proches de faire affaire avec l'un des fabricants », a affirmé Ahmet Bolat, en invoquant des retards liés à la récente élection présidentielle turque : « nous allons attendre deux mois avant d'annoncer notre décision finale ». Il a refusé d'en dire plus sur l'arbitrage des commandes entre les avionneurs américain et européen.

Doublement de sa flotte d'ici à dix ans

Elle permettrait à Turkish Airlines de porter sa flotte à plus de 800 appareils d'ici à dix ans, contre 435 actuellement, a souligné Ahmet Bolat, dont l'entreprise est engagée dans un développement tous azimuts, notamment vers l'Afrique et l'Asie, en tirant parti du récent aéroport géant d'Istanbul, lui aussi le plus grand du monde. Soit quasiment le même nombre d'avions que les trois poids lourds du transport aérien mondial, les américaines Delta, American et United (900 appareils chacune).

Pour rappel, Turkish ne comptait que 215 avions il y a à peine 10 ans. Un danger pour les compagnies européennes. A seulement trois heures de vol de la France, Turkish peut en effet alimenter son hub à moindre frais, non pas avec des avions long-courriers, comme le font les compagnies du Golfe, mais avec des appareils de la famille A320 ou B737, moins chers. Lesquels couvrent aujourd'hui la plus grande partie des destinations internationales de la compagnie. Surtout, disposant d'accords de ciel ouvert avec un grand nombre de pays européens, la compagnie turque propose au départ d'Istanbul d'un réseau en Europe autrement plus conséquent que celui des transporteurs du Golfe au départ de leur hub respectif. Un atout de taille pour capter la clientèle asiatique voulant se rendre en Europe ou en Afrique.

Le retour des grosses commandes

Si elle se concrétise, cette commande dépassera celle d'Air India en début d'année pour 470 appareils. Le transporteur indien, récemment privatisé, avait alors signé pour 400 moyen-courriers et 70 long-courriers, ventilés en 250 Airbus et 220 Boeing.

A quinze jours du Salon du Bourget, un autre méga contrat est en discussion. Selon l'agence Reuters, la compagnie aérienne indienne IndiGo, dirigée par l'ancien patron de KLM, Pieter Elbers, négocie avec Airbus l'achat de 500 monocouloirs de la famille A320 d'Airbus. Par ailleurs, la compagnie saoudienne Riyadh Air entend commander 175 appareils moyen-courriers, toujours selon Reuters. Son directeur général a indiqué à la Tribune que la commande serait signée cette année.

Lire aussi : Dans les coulisses des commandes d'avions

Ce serait là aussi une commande historique du côté des constructeurs. Jamais un avionneur n'a enregistré une commande d'avions aussi colossale.

Ces annonces traduisent le retour spectaculaire du transport aérien après la crise du Covid-19. En effet, les transporteurs s'attendent à faire voler 4,35 milliards de passagers dans le monde cette année, non loin du record de 4,54 milliards de 2019. Ces derniers devraient dégager 9,8 milliards de dollars de bénéfice net en 2023, soit le double de ce qu'envisageait jusqu'alors l'Iata, qui a dans le même temps divisé par deux ses estimations de pertes pour 2022, à 3,6 milliards. Le chiffre d'affaires global des transporteurs aériens devrait de son côté atteindre 803 milliards de dollars cette année, à portée des 838 milliards de 2019.

Lire aussiAéroports, pétroliers, gouvernements...Willie Walsh, le patron des compagnies aériennes (IATA) distribue les mauvais points