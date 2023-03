A Lorient, les bus rouleront à l'hydrogène produit par Lhyfe en Bretagne

Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés mercredi 28 février : la société nantaise Lhyfe, qui depuis sa création en 2017 se voit en pionnier de l'hydrogène vert et renouvelable, a démarré le chantier de construction de son deuxième site de production en France, dédié à la mobilité et à l'industrie.

Situé à Buléon en Morbihan, sur un terrain de six hectares jouxtant un parc éolien, Lhyfe Bretagne ouvrira au second semestre 2023 avec l'objectif de produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour, soit l'équivalent de 5 MW (mégawattheures). Cette énergie sera obtenue de manière totalement décarbonée par électrolyse de l'eau à partir de ressources situées à proximité.

Installé dans une logique de circuit-court, le site approvisionnera la quasi totalité de ses clients, transports du territoire et entreprises industrielles régionales, dans un rayon de 150 kilomètres. Très engagée dans la transition écologique, Lorient Agglomération sera la première collectivité bretonne à bénéficier de cet hydrogène produit à Buléon.

Sept premiers bus à hydrogène à l'automne

« En 2023, Lorient Agglomération va accélérer sa transition écologique et énergétique fondée sur une décarbonation de ses transports terrestres et maritimes. A l'automne prochain, sept premiers bus à hydrogène circuleront et seront avitaillés par l'unité de production de Buléon » a annoncé Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient, lors de cette ouverture de chantier.

L'unité Lhyfe Bretagne s'inscrit dans la dynamique de Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO). Ce projet porté par des acteurs publics et privés comme la société HyGO à Vannes et la filiale d'Engie GNVert, et soutenu par l'Ademe, a l'ambition de créer la première infrastructure supra-régionale de production et de distribution d'hydrogène dans le Grand Ouest.

Le site de Buléon fournira ainsi sur une durée de 10 ans deux stations d'avitaillement opérées par HyGO sur le territoire de Lorient : l'une sur le dépôt du bus, l'autre, ouverte au public, sur la rive gauche du fleuve Scorff, servira aux usages maritimes.

La collectivité a planifié un renouvellement de sa flotte de véhicules de transport en commun avec l'objectif de disposer en totalité de véhicules propres en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

A terme, l'agglomération prévoit que « 19 bus et deux bateaux transrade pourraient être alimentés avec cette énergie verte et locale ». Cette migration des bus table sur un taux de 80% du parc à motorisation BioGNV et 20% à motorisation hydrogène renouvelable, comme pour les futurs bateaux-bus.

Premier diplôme d'une filière « Énergies, hydrogène » en France

Avec l'arrivée de Lhyfe Bretagne, le territoire morbihannais espère concrétiser le déploiement d'une filière hydrogène renouvelable locale, intégrant la production, les usages en passant par la R&D et la formation.

« Les différentes briques de cette filière stratégique se mettent en place », fait valoir Fabrice Loher. « L'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) de l'Université Bretagne Sud ouvrira à la rentrée un premier diplôme en France d'ingénieur Génie énergétique, électrique et hydrogène en apprentissage. »

Au-delà du département, la Région Bretagne, qui entend jouer son rôle dans la décarbonation des transports, maintient son cap sur l'hydrogène renouvelable.

Depuis son lancement en 2020, la filière Bretagne Hydrogène Renouvelable porte une cinquantaine de projets destinés à des usages terrestres ou maritimes. Plus de 150 entreprises, dont Entech Smart Energies (stockage), EHM (motorisation), Charwood (production à partir de biomasse) sont positionnées sur ce secteur, avec des compétences au croisement de l'industrie maritime, des smart grids, des énergies marines, des composites, de l'agriculture...

Début février, lors du salon Hyvolution de Paris, le Conseil régional a annoncé la commande d'un premier bateau à hydrogène développé par CIAM Morbihan et Morbihan Energies. Le navire à passagers Hylias (150 à 200 personnes) desservira les îles du Golfe du Morbihan à partir de Vannes. Il pourrait être livré en 2024.

Lhyfe en route vers un déploiement à grande échelle

Pour Lhyfe, la construction de l'unité de production de Buléon marque le début d'une série de déploiements en France et en Europe avec l'ambition de disposer de plus de 3 GW (gigawattheures) de capacité installée en 2030. « Le projet VHyGO est un formidable vecteur d'accélération pour la filière dans le Morbihan et plus largement en Bretagne » confirme Maud Augeai, directrice du développement territorial France chez Lhyfe.

« L'hydrogène vert et renouvelable est aujourd'hui une réalité. De nombreux écosystèmes se structurent sur le territoire national et européen auxquels Lhyfe participe activement. »

Après l'ouverture en 2021 en Vendée d'une première usine de production d'hydrogène vert, l'entreprise qui a levé 135 millions d'euros depuis son entrée en Bourse en début d'année 2022, a inauguré la première plateforme pilote de mise en relations des acteurs du secteur. En septembre dernier, la société indiquait disposer d'un plan de charge commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à sept ans.

