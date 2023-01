La startup Lhyfe veut encourager le passage à l’hydrogène vert avec une plateforme BtoB

Baptisée Lhyfe Heroes, en référence aux constructeurs qui ont, les premiers, relevé l'exploit de défricher un marché en devenir, la plateforme digitale de Lhyfe veut, cette fois, encourager, accompagner et rassurer les porteurs de projets « Hydrogène » et faire sortir du bois les idées encalminées ou diffuses. « Il faut absolument agir, aussi vite que possible...» martelait Matthieu Guesné, fondateur et président de Lhyfe, lors de l'inauguration d'une plateforme de production d'hydrogène offshore en septembre à Saint-Nazaire.

Deux mois plus tard, la startup, qui a levé 135 millions d'euros depuis son entrée en Bourse en début d'année 2022, se lançait cette fois-ci sur la plateforme - digitale -, bilingue et gratuite Lhyfe Heroes pour faciliter les mises en relation entre producteurs, constructeurs et usagers et accélérer le déploiement de projets hydrogène sur le territoire européen. « Lhyfe Heroes fait vraiment partie de notre stratégie digitale, tant dans la production que dans les services. Il faut beaucoup d'ingrédients pour lancer un projet hydrogène. L'objectif, ici, est de rassembler ces solutions sur un espace digital, pédagogique et orienté business, et de faire se rencontrer l'offre et la demande. On veut rassembler tout ce qui existe en matière d'hydrogène renouvelable », indique Christophe Dubruque, responsable des marchés mobilité et logistique à la direction du développement commercial de Lhyfe. Pour permettre au consommateur final d'avoir accès à l'hydrogène, la plateforme Lhyfe Heroes entend réunir les solutions des producteurs d'hydrogène, les constructeurs de stations-services, les distributeurs, les fabricants de véhicules... et permettre à des collectivités, des entreprises, des gestionnaires de flottes... d'y voir plus clair, de faire leur marché notamment en simulant les économies de CO2 réalisées avec telle ou telle initiative. « L'intérêt, c'est de favoriser l'éclosion de projets plutôt que de passer beaucoup de temps à faire de la pédagogie et de faire émerger des projets qui ne seraient pas allés jusque-là ou auraient abandonné », reconnait Christophe Dubruque.

Un simulateur et un catalogue

Destinée à lever les freins et à encourager les initiateurs de projets à passer à l'action, la plateforme s'articule autour de trois axes. Grâce à la mise en œuvre d'un simulateur, l'utilisateur peut, selon son activité, consulter les équipements concernée, la fréquence d'utilisation... connaitre le volume de CO2 économisé, la quantité d'hydrogène requise, et mesurer la pertinence de l'hydrogène pour décarboner son activité. A côté de cela, la plateforme propose un catalogue de solutions proposées (par les partenaires) sur le marché, comme le type de véhicules (automobiles, bus, chariots élévateurs...), des stations-services, des groupes électrogènes... Les projets peuvent être bâtis en ligne, accompagnés par LHYFE qui se charge de mettre en relation le porteur de projet avec les partenaires concernés. « Il peut en quelques clics matérialiser et planifier son projet. Et savoir, par exemple, quelle quantité de CO2 sera économisée par un bus à hydrogène qui va rouler 100 kilomètres », assure Claire Ledren, responsable du développement de la plateforme Lhyfe Heroes. Même si les grands donneurs d'ordres y viennent, l'ambition de Lhyfe Heroes, instrument de commercialisation de l'hydrogène, est surtout de capter les projets moins matures, issus de plus petites et moyennes entreprises ou collectivités au moment où ils commencent à s'intéresser à l'hydrogène.

Cinquante projets amorcés

A ce jour, les responsables de Lhyfe Heroes disent avoir réuni une cinquantaine d'entreprises partenaires, dont le constructeur automobile Stellantis, le fabricant portugais de stations hydrogène PRF et le motoriste et équipementier du rétrofit GCK. Sept autres devraient être prochainement référencés. Une centaine de solutions sont ainsi accessibles sur Lhyfe Heroes qui, depuis son lancement, enregistre près de 6.000 visites pas mois. « L'initiative Lhyfe Heroes est plus que bienvenue. Constructeurs, producteurs... nous faisons tous face aux mêmes freins liés à la complexité d'avancer dans un secteur en pleine construction », témoigne Peter Kuhn, chargé du développement hydrogène chez Stellantis (Citroën, Peugeot, Opel). L'initiative aurait déjà généré une cinquantaine de « projets ». Ou pour le moins, « des contacts commerciaux qualifiés, avec des niveaux de maturité très différents », observe Christophe Dubruque, qui mentionne le cas d'un aéroport engagé dans un plan de décarbonation ou le changement de technologie de propulsion d'une flotte de véhicules pour une entreprise du BTP. D'abord concentrée sur la mobilité et les usages, Lhyfe Heroes devrait très rapidement élargir son offre au secteur de l'industrie.