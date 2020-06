Aides à Air France : le Scara accuse l'État d'abandonner les autres compagnies françaises

Le Scara, le syndicat des compagnies aériennes autonomes, monte au créneau contre les aides de l'Etat accordées au secteur de l'aviation. Après les 15 milliards d'euros d'aides au secteur aéronautique incluant les 7 milliards d'euros de prêts accordés à Air France, le Scara déplore qu'un "grand pan de la chaîne de valeur du transport aérien" soit abandonné.

"En décidant de limiter son soutien aux seules industries du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) et à Air France, c'est tout un pan de la chaîne de valeur du transport aérien, allant des entreprises d'assistance en escale aux aéroports, des compagnies d'aviation d'affaires aux compagnies d'hélicoptères, des sociétés de maintenance aux sociétés de handling, des avitailleurs aux écoles de formation, sans oublier en premier lieu toutes les compagnies aériennes non Air France que l'État a décidé d'abandonner en pleine crise Covid-19", explique dans un communiqué le Scara.