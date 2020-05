Le Groupe Dubreuil veut réduire la masse salariale d'Air Caraïbes et French Bee

(Crédits : Air Caraïbes – Harold Asencio)

Dans un courrier envoyé aux salariés que La Tribune s'est procuré, Jean-Paul Dubreuil et Pierre-Henri Dubreuil, respectivement président du conseil de surveillance et président du directoire du groupe éponyme indiquent viser une baisse "de 10% des coûts sociaux" de son pôle aérien, composé d'Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique et French Bee. Ceci en maintenant les effectifs en CDI, mais en supprimant certains usages et en mettant en place de nouvelles mesures de productivité. Des négociations sont en cours avec les syndicats et doivent se finaliser fin mai-début juin. Le groupe qui pensait fin mars dégager un résultat "un peu positif" en 2020 s'attend à des pertes importantes cette année et se met en ordre de bataille pour renouer avec les profits en 2021.