Air France répond au Groupe Dubreuil (qui déplore l'aide prévue par l'Etat à Air France)

(Crédits : Philippe Wojazer)

En réponse aux propos de la direction d'Air Caraïbes et de French Bee déplorant les aides que l'Etat prévoit de lui accorder, Air France réagit et rappelle, à travers l'exemple des rapatriements des touristes français bloqués à l'étranger et le maintien de la continuité territoriale qu'elle va assurer malgré la crise, son rôle pour le pays.