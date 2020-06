Air France veut supprimer entre 8.000 et 10.000 postes (HOP inclus)

Le plan de restructuration d'Air France pour s'adapter la baisse de 20% des capacités prévue en 2021 se précise. Il sera présenté fin juin-début juillet aux représentants du personnel. Selon nos informations confirmant celles de Bloomberg et des Echos, la direction travaille sur un scénario prévoyant entre 8.000 et 10.000 suppressions de postes au sein du groupe incluant les compagnies Air France et sa filiale régionale HOP. Air France compte 45.000 salariés en CDI, HOP, 2.700. L'hypothèse haute table sur près de 8.500 suppressions de postes au sein de la compagnie Air France (-19% des effectifs), réparties entre le personnels au sol (6.000), les hôtesses et stewards (2.000), et les pilotes (421). Soit plus de la moitié des 4.000 départs naturels environ d'ici à 2022 identifiés en février par la direction. S'ajouteront également les suppressions de postes chez HOP, estimées par des syndicalistes à plus de 1.000.

Lire aussi : Air France : ce qu'il faut savoir sur les milliers de suppressions de postes à venir

Des plans de départs volontaires pour 4.000 à 6.000 personnels au sol

Le nombre exact de suppressions de postes au sein de la compagnie Air France dépendra du chiffre qui sera retenu pour le personnel au sol. Selon une source syndicale en effet, la direction a évoqué entre 4.000 et 6.000 suppressions de postes. Selon une autre, une réduction d'un quart des effectifs au sol, soit environ 6.000 par rapport aux 25.200 salariés en CDI (6.300 postes si tant est que la notion de -25% des effectifs corresponde à un chiffre précis ou à un ordre de grandeur). Les fonctions support (7.360 personnes) sont menacées. Le personnel en escale aussi, en particulier dans les régions françaises. La direction compte se séparer de ces postes à travers des plans de départs volontaires. Comme indiqué lors de la présentation de la dernière GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) en début d'année, qui sera revue à la fin du mois en prenant en compte la crise du Covid-19, 2.500 départs naturels étaient prévus d'ici à 2022.

La direction souhaite le départ de 2.000 PNC et de 421 pilotes

Selon des sources au sein des syndicats PNC d'Air France cette fois (personnels navigants commerciaux au nombre de 12.000), la direction entend supprimer 2.000 postes d'hôtesses et stewards, (17% des effectifs), même si seulement 1.700 PNC ont les droits nécessaires pour...