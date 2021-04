Alstom accélère ses rachats dans le ferroviaire durable

Pionnier du train à hydrogène, le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé jeudi le rachat à Areva Energies Renouvelables d'Helion Hydrogen Power, une entreprise spécialisée dans les piles à combustible. Le lendemain, le groupe continue ses emplettes avec l'acquisition de Flertex, spécialisée dans la conception et la fabrication de garnitures et semelles de freins. Pour ses deux transactions, aucun montant n'a été précisé.

Basée à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et Saint-Florentin (Yonne), Flertex emploie selon un communiqué quelque 120 salariés et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. Plus de la moitié de son activité concerne le ferroviaire.

Lire aussi : Alstom signe avec l'Espagne un fabuleux contrat de 1,4 milliard d'euros pour construire 152 trains

Optimiser le freinage

Flertex a pour grands clients, selon son site, les constructeurs Alstom, Bombardier (racheté par Alstom), CAF et Talgo, mais aussi la SNCF, la RATP, les chemins de fer belges SNCB et autrichiens ÖBB.

Elle dit servir plus généralement « un large éventail d'applications allant du VTT au TGV, en passant par le sport automobile, la moto, le métro, l'aéronautique civil ou militaire, les éoliennes et diverses applications industrielles ».

Aucun montant n'a été communiqué pour l'opération.

Dans le même secteur, Alstom avait racheté en juin 2020 la société Ibre, basée à Sens et spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte et en acier.

Flertex travaille notamment, selon Alstom, à l'augmentation des performances de freinage, la réduction des bruits et la diminution des émissions de particules fines dans l'atmosphère.

Son rachat « vient compléter et renforcer le savoir-faire d'Alstom sur le système frein qui est un élément clé des performances techniques globales des trains », a relevé le groupe.

Pour inventer une mobilité durable, Alstom travailler aussi sur des sources d'énergie plus vertueuses, comme l'hydrogène utilisé dans certaines piles.

L'hydrogène

Aussi, le constructeur ferroviaire a annoncé le rachat à Areva Energies Renouvelables d'Helion Hydrogen Power, une entreprise spécialisée dans les piles à combustible.

Basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Helion Hydrogen Power est une petite structure d'une trentaine de personnes, dont les activités couvrent selon Alstom l'ensemble de la chaîne de valeur des piles à combustible à forte puissance (lesquelles permettent d'assembler de l'hydrogène et de l'oxygène pour générer de l'électricité).

Elle se concentre aujourd'hui essentiellement sur les marchés de l'énergie et du transport, en France et à l'international.

« Cet achat s'inscrit dans la stratégie du groupe Alstom visant à étendre et à compléter ses expertises en matière de mobilité durable et intelligente », a commenté le président du groupe pour la France, Jean-Baptiste Eyméoud, qui parle de « pépite ».

Aucun montant n'a été communiqué pour le rachat à Areva Energies Renouvelables de 100% de l'entreprise.

Helion Hydrogen Power (officiellement Areva Stockage d'Energie) va être rebaptisée Alstom Hydrogène S.A.S., a précisé le constructeur ferroviaire.