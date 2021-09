Australie : Alstom va fournir des trains à Melbourne pour 300 millions d'euros

C'est une collaboration franco-australienne apaisée qui contraste fortement avec la crise actuelle liée la vente avortée des sous-marins français de Naval Group. Mais fort d'une relation de longue date avec la ville de Melbourne et l'Etat de Victoria, Alstom annonce la signature d'un contrat de 300 millions d'euros de commandes pour 25 trains X'Trapolis qui circuleront dans la banlieue de la deuxième ville du pays.

L'industriel français fournit des tramways à la ville australienne depuis 2001. Les retombées économiques pour l'Etat de Victoria sont d'ailleurs avancées comme argument : « ces trains seront fabriqués à Victoria et composés au moins à 60 % de matériaux locaux, stimuleront l'industrie de la construction de matériels roulants de l'État », précise le communiqué du groupe lundi 20 septembre. Signé avec le Département des Transports (DoT) de Victoria, le contrat promet ainsi « des opportunités d'embauche nouvelles et durables avec notamment de multiples postes de stagiaires et d'apprentis.»

La commande, qui vise aussi à remplacer des flottes anciennes de trains, comprend Melbourne et Canberra, sur une période de deux ans. Alstom dispose d'ailleurs d'un site de production local à Ballarat.

"Alstom est ravi de poursuivre son partenariat avec le gouvernement de Victoria et la chaîne d'approvisionnement locale grâce à laquelle nous continuerons à fabriquer des trains pour Victoria à Victoria", a réagi Mark Coxon, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande, qui précise qu'Alstom avait déjà fourni à la ville "ses trains les plus fiables ces vingt dernières années".

Le train X'Trapolis, d'une capacité de 1.240 personnes, est en service à Melbourne et également à Adelaide. Tandis que la problématique, dans cet Etat du Sud du pays, est de relier des banlieues en pleine expansion de cette ville de 4,5 millions d'habitants, Alstom promet la "flexibilité" et la "modularité" de ces trains.

Le carnet de commandes se remplit en 2021

En Australie, Alstom emploie 1.650 personnes sur 20 sites. A Sydney, Alstom fournit du matériel roulant et de signalisation pour un métro automatique.

A la Bourse de Paris ce lundi, le titre Alstom perdait toutefois -3,35%, à 31,1 euros l'action.

Pourtant, fort de l'apport des trains Bombardier dans son portefeuille de produits suite au rachat du canadien, en dépit d'une intégration complexe, Alstom enchaîne les ventes en 2021. Le constructeur vient de signer une nouvelle commande en Allemagne de près d'un demi-milliard d'euros. Celle-ci intervient après un franc succès en Italie en août, et un autre au Danemark en juin. Le constructeur français a également été sélectionné pour fournir 36 rames de métro à la ville de São Paulo, au Brésil.

