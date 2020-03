Coronavirus : « Nous sommes dans une situation d'urgence économique » (DG d'Air France)

Troisième annonce de baisse de capacités en une semaine pour Lufthansa. Comme si la situation du groupe allemand s'écroulait chaque jour davantage avec la baisse de la demande provoquée par la crise du coronavirus. Après avoir annoncé le 27 février qu'il clouait au sol 13 gros-porteurs, puis 150 avions il y a deux jours (25 gros-porteurs, et 125 monocouloirs pour réduire la moitié de ses vols court et moyen-courriers, le groupe Lufthansa (composé également de Swiss, Eurowings et Austrian) a annoncé ce vendredi qu'il allait réduire de 50% ses capacités au cours des prochaines semaines, en raison de la baisse de la demande. Jusque-là, le groupe exploitait 750 avions.

Cette stratégie est à la fois une première dans l'histoire du transport aérien mondial, et un cas unique aujourd'hui en Europe. Disposant d'un grand nombre d'avions en pleine propriété et amortis, Lufthansa a plus de facilités que d'autres pour mener cette politique. L'objectif est de réduire les coûts et maintenir les recettes sur les vols restants. Cette politique n'est pas sans risque. Déjà, il crée de facto un énorme sureffectif qu'il faut gérer, sachant que toute suppression de postes pourra devenir un handicap quand les marchés repartiront. Le groupe va geler ses embauches et proposer des congés sans solde à ses employés. L'application d'autres mesures plus lourdes ne seraient pas surprenantes.

Redéploiement pour Air France

Air France-KLM n'a pas choisi cette voie. Si le groupe a réduit son offre vers la Chine, il redéploie ses capacités sur d'autres axes. C'est notamment le cas d'Air France qui va redéployer ses avions vers l'Amérique du Nord, l'Afrique et les Antilles. La compagnie française a par ailleurs prévu de réduire de 30% son offre vers l'Italie en mars et agit au cas par cas sur le reste de l'Europe. En long-courrier, une diminution de la capacité est également prévue sur Chennai en Inde et Singapour.

« Nous continuons d'adapter quotidiennement notre programme en fonction de l'évolution des réservations mais aussi des décisions plus soudaines de certains pays quant aux conditions d'entrée sur leur territoire. Notre réseau vaste et équilibré nous permet de redéployer des capacités vers des marchés qui résistent mieux aujourd'hui, comme l'Afrique et les Caraïbes Océan Indien. Nous prenons par ailleurs des mesures commerciales sans précédent pour nos clients. Pour autant, nous observons une baisse significative des réservations sur l'ensemble de nos lignes et sur une période de temps étendue. Nous avions annoncé le 20 février un impact de cette crise sur le résultat d'exploitation d'Air France KLM de l'ordre de 200 millions d'euros. L'ampleur et la durée de la crise s'accentuant, nous savons aujourd'hui que ses effets économiques seront encore plus significatifs. Les incertitudes quant à son évolution et ses conséquences nous conduisent à anticiper tous les scénarios », a déclaré la directrice générale d'Air France, Anne Rigail, dans un courrier adressé aux salariés.

Priorité : préserver la trésorerie

Et d'ajouter qu'outre la protection de la santé des salariés et des clients la priorité « est de préserver la trésorerie de notre entreprise. Nous sommes dans une situation d'urgence économique qui peut nous rappeler de précédentes crises, telles que celle du 11 septembre 2001, ou encore la crise financière mondiale de 2008. A court terme, et tant que nous n'aurons pas de visibilité sur la durée et l'ampleur de la crise actuelle toutes les dépenses, projets et investissements non indispensables à la sécurité, à la sûreté et à nos opérations, sont reportées ou annulées. De même, en raison de la baisse d'activité, nos recrutements sont limités aux seuls besoins opérationnels indispensables de la compagnie. Enfin, des mesures de réduction du temps de travail sur la base du volontariat vont être proposés ».

La compagnie française propose notamment aux salariés volontaires d'anticiper leurs congés, de prendre des congés sans solde, d'utiliser leurs droits acquis ou de travailler à temps partiel ou à temps alterné.