La DGAC cloue au sol tous les avions de la compagnie Air Antilles Express pour manquements à la sécurité

La décision est brutale et extrêmement rare. Jamais peut-être une compagnie aérienne française a vu la totalité de sa flotte clouée au sol par les autorités françaises pour des raisons de sécurité. Vendredi soir, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a suspendu le certificat de transporteur aérien d'Air Antilles Express pour délais de révision non respectés. Les 11 avions d'Air Antilles (7ATR et 4 Twin Otter) sont donc sur le tarmac, et l'intégralité des vols de la compagnie, filiale de la Compagnie aérienne interrégionale express (CAIRE) basée en Guyane (qui avait lancé au début de l'été une campagne de publicité sur la reprise de ses vols dans l'arc caraïbe), sont annulés entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, la Dominique, Saint-Barthélemy, et toutes les autres îles caraïbes comme Haïti et la République Dominicaine, Porto Rico, ou encore vers la Guyane ou les États-Unis (Miami). Curieusement, les vols sont toujours disponibles à la vente ce dimanche matin sur les sites de voyagistes en ligne comme Go Voyages et Opodo...

Des manquements graves à la sécurité: "8 non-conformités majeures"

C'est l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC), chargé par la DGAC du contrôle technique de l'aviation civile qui a relevé que les "butées calendaires" (les délais entre les révisions des avions) n'étaient pas respectés.

La DGAC, au vu du rapport de l'Osac, a adressé un courrier cinglant à la CAIRE :

Au cours de la surveillance de votre organisme depuis le début de l'année 2021, nous avons constaté 8 non-conformités majeures, concernant les flottes ATR et Twin, qui démontrent que votre système de gestion ne permet pas de contrôler la conformité aux procédures requises pour assurer la navigabilité des ces flottes d'aéronefs et d'adéquation des procédures", est-il écrit dans le rapport de la DGAC envoyé à Air Antilles, selon La Première.

Surveillance renforcée pour 6 mois

La maintenance est un sujet essentiel dans l'aviation civile, et l'OSAC, au vu des irrégularités du cahier de contrôle, a signifié qu'elle attend "des mesures correctives adéquates" pour lever la suspension. Si ce n'était pas le cas, la CAIRE se verrait retirer définitivement l'agrément d'exploitation des ATR et Twin Otter. La compagnie aérienne se voit en outre placée sous un régime de surveillance renforcée pour une durée de 6 mois.

Joint par La Première vendredi soir, le Pdg d'Air Antilles, Éric Koury, également à la tête du consortium d'investisseurs privés et publics domiens qui a racheté Corsair l'an dernier (il siège au conseil d'administration de Corsair), a reconnu un problème de maintenance mais sur un seul appareil, un Twin Otter. Il a expliqué que ce dernier avait été envoyé pendant une longue période aux Etats-Unis pour un changement d'aile mais qu'il n'avait "jamais transporté de passagers". Le Pdg a dit regretter que cet incident fasse peser "un doute sur la fiabilité de notre système de suivi de la navigabilité pour le reste de la flotte".

Effondrement du trafic et guerre des prix, une rude période

Cela dit, Eric Koury a assuré avoir tout mis en oeuvre pour apporter dès samedi une réponse adéquate à l'OSAC, espérant faire redécoller sa flotte dans les "tout prochains jours". Les seuls autorisés à voler, mais seulement pour une durée d'un mois a décidé l'OSAC, sont un Cessna Caravan (Air Antilles) et trois LET 410 (Air Guyane).

L'embellie de juillet, quand Air Antilles se préparait, à l'instar des autres compagnies desservant la zone, à augmenter ses liaisons sur toute la zone des Caraïbes avait été anéanti par la flambée épidémique de Covid-19 début août.

Avec l'effondrement du trafic, cet incident repousse encore un peu plus les espoirs de redémarrage de la compagnie aérienne, d'autant que, dans tout le secteur, une guerre des prix fait rage depuis la fin 2020 qui pourrait reprendre de plus belle au sortir de cette rude période.

