La réouverture d'Orly se fera sans Air France ni HOP cet été

(Crédits : Reuters)

Dans un courrier envoyé ce mardi aux salariés de HOP, le PDG de la compagnie régionale d'Air France, Pierre-Olivier Bandet, explique qu'Air France n'a pas prévu de vols au départ d'Orly en juillet et août, à l'exception de quelques lignes d'obligation de service public, vers la Corse notamment. HOP ne volant pas non plus au départ d'Orly, l'offre du groupe au départ de l'aéroport sud francilien se résumera à Transavia, sa filiale low-cost. Pierre-Olivier Bandet a également dévoilé les résultats commerciaux depuis la reprise d'activité de HOP le 8 juin, et précisé le plan de marche pour l'été. Le plan de restructuration sera annoncé début juillet.