Air France va recapitaliser sa filiale HOP

Pour redresser les comptes de l'activité court-courrier d'Air France (200 millions d'euros de pertes en 2019), assurée aujourd'hui par Air France et sa filiale régionale HOP, la restructuration de HOP à venir s'annonce lourde. Le réseau de lignes sera réduit de manière drastique, des sites vont fermer et des suppressions de postes massives sont attendues. Pour autant, si la réduction de voilure est forte, HOP ne mettra pas la clé sous la porte. La direction d'Air France-KLM, d'Air France et de HOP n'ont cessé de le répéter ces dernières semaines, en précisant en revanche que l'activité de la compagnie serait uniquement limitée aux vols d'alimentation des hubs de Roissy-Charles de Gaulle et de Lyon. Les vols vers Orly et les lignes transversales (région-région, à l'exception de ceux vers Lyon) seront arrêtés.

Le dossier sera présenté en conseil d'administration d'Air France

Au-delà des discours, une décision forte va confirmer le maitien de HOP. Selon des sources concordantes, Air France s'apprête en effet à recapitaliser prochainement sa filiale à hauteur de 200 millions d'euros environ. Le dossier sera présenté lors du prochain conseil d'administration d'Air France. Sauf coup de théâtre d'ici-là, un avis favorable est attendu. Récemment, lors d'une visioconférence avec les pilotes de HOP, Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM, Anne Rigail, la directrice générale d'Air France et Pierre-Olivier Bandet, le PDG de HOP, avaient indiqué que la recapitalisation n'était pas remise en cause. De quoi lever l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la compagnie régionale. Et rassurer les salariés, inquiets des rumeurs persistantes à propos d'une fermeture de la compagnie. Car, sans cette recapitalisation, la survie de HOP est en question.

Conversion d'une dette en capital

En effet, alors que HOP était redevenue rentable en 2016 sous la direction de Lionel Guérin, la courbe s'est inversée après son départ.

Lire aussi : Lionel Guérin laisse HOP rentable avec un an d'avance sur le business plan

Depuis 2017, les fonds propres de HOP sont inférieurs à la moitié du capital social (ce qui est contraire aux exigences du Code du commerce), et une recapitalisation d'ici à la fin 2020 est obligatoire pour la compagnie, sous peine de courir le risque d'être potentiellement dissoute comme le stipule le même Code du commerce. Pour Air France, il n'y aura pas de...