Les compagnies aériennes obtiennent satisfaction : ADP rouvre Orly le 26 juin

Les compagnies aériennes présentes à Orly ont gagné leur bras de fer avec ADP. Fermé depuis le 31 mars, l'aéroport d'Orly va rouvrir le 26 juin, comme elles l'avaient demandé début mai quand ADP envisageait de prolonger la fermeture de la plateforme jusqu'à l'automne, en raison de la faiblesse attendue du trafic.

La pression des compagnies aériennes

Un scénario refusé par les compagnies aériennes qui ne voulaient pas redémarrer leurs activités en juin à Roissy-Charles de Gaulle. Le 6 mai, elles sont montées au créneau. Dans un courrier adressé au secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari, et au ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, huit PDG de compagnies aériennes françaises (ceux d'Air Caraibes, d'Air Corsica, d'Amelia, de Chalair, de Corsair, de Frenchbee, de La Compagnie, de Level, et Transavia)ont demandé une réouverture d'Orly le 26 juin.

Deux jours plus tard, la Chambre Syndicale et l'Assistance en Escale (CSAE), prenait le relais. Le 10 mai, le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari leur donnait satisfaction en jugeant possible une remise en service d'Orly le 26 mai "si la situation sanitaire s'améliorait et que le secteur y était bien préparé".

Aujourd'hui, ADP a précisé que "la réouverture effective est conditionnée à la levée des principales restrictions d'ici à la mi-juin, en particulier de celles qui limitent la capacité des compagnies aériennes à voler au sein de l'espace Schengen".

La France pour la réouverture des frontières intérieures de l'Europe mi-juin

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que la France était "favorable" à la réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin, sans quatorzaine pour les voyageurs. "Nous appliquerons la réciprocité" si jamais certains pays imposaient des quatorzaines aux Français, a-t-il toutefois déclaré. Pour les frontières extérieures de l'Europe, "la décision sera prise collectivement avec l'ensemble des pays européens, à l'horizon du 15 juin", a-t-il ajouté.

Mesures sanitaires renforcées

Le premier terminal à rouvrir sera Orly 3. Il sera équipé dès le 26 juin de caméras thermiques "afin que les passagers puissent bénéficier à leur arrivée à Paris d'une prise de température", selon le groupe ADP.

"À cela s'ajoutent des modalités de contrôles au départ, déployées par les compagnies aériennes, comme par exemple la prise...