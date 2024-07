Quel avenir pour les RER métropolitains dans le nouveau paysage politique  ?

Drôle de temporalité pour les services express régionaux métropolitains (SERM). Alors que la question des mobilités brillait par son absence dans les programmes des différents blocs politiques pour les élections, cet ensemble de projets connu sous le nom de « RER métropolitains » a avancé sur le terrain avec deux vagues d'annonces de labellisation à quelques jours du premier puis du deuxième tour. Une bonne nouvelle pour les métropoles concernées et leurs territoires, mais qui ne règle pas la question centrale du financement plus que jamais en suspens avec le changement de majorité.

Deux vagues de labellisation depuis le 27 juin

La première vague a vu la labellisation de 15 projets le 27 juin, portés par les collectivités locales des territoires de Bordeaux, Chambéry, Clermont‑Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rouen, Saint‑Etienne, Strasbourg, Toulouse, Tours et de l'ensemble Lorraine-Luxembourg. La seconde en a validé neuf de plus, le 4 juillet, avec Avignon, Marseille, Nice, Orléans et Toulon auxquels s'ajoutent les ensembles Basco-landais, Bretagne, Côte d'opale et Franco-Suisse. D'autres pourraient suivre, une trentaine d'entre eux ayant été identifiés par le ministère des Transports jusqu'ici.

Conformément à ce qu'avait expliqué à La Tribune Patrice Vergriete, ministre délégué chargé des Transports au sein du gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, cette labellisation marque la première phase d'un processus qui en compte deux. Pour l'obtenir, les candidats ont dû définir le périmètre, les acteurs impliqués et les grandes lignes du projet.

Entre les mains du futur gouvernement et de la nouvelle majorité

La deuxième phase portera sur la définition du projet lui-même, avec « les objectifs, la feuille de route pour les atteindre, le plan de financement ainsi que la gouvernance du projet » selon la communication du ministère, afin d'obtenir une validation par arrêté ministériel et donc l'obtention du statut de SERM. Cela portera, par exemple, sur le choix des modes de transport entre ferroviaire, cars express, service de covoiturage ou encore infrastructures pour les vélos. À l'heure actuelle, ces différents projets ne sont pas au même stade d'avancement. En avril, Patrice Vergriete parlait d'une demi-douzaine, voire une petite dizaine de projets pouvant déboucher sur des arrêtés d'ici à la fin de cette année.

C'est désormais au futur gouvernement et à la nouvelle majorité de reprendre la main. Or, certains connaisseurs du dossier ont quitté l'Assemblée nationale, à commencer par Jean-Marc Zulesi, auteur de la proposition de loi sur les SERM l'an dernier, qui n'a pas été réélu dans les Bouches-du-Rhône. C'est aussi le cas de David Valence, ancien président du Conseil d'orientation des infrastructures (COI), qui a perdu son siège dans les Vosges.

Durant la campagne, le Nouveau Front populaire - arrivé en tête au deuxième tour, mais ne disposant que d'une majorité très relative - a repris à son compte la création de « services express régionaux ». De même, il a affiché sa volonté de « développer les transports publics et écologiques » à travers des tarifs accessibles, des mesures de gratuité ciblée et une baisse de la TVA pour les transports en commun, ou encore de préserver les petites lignes. Des éléments qui vont dans le sens du développement des SERM. Cela pourrait présager de possibles terrains d'entente avec l'ancienne majorité, elle aussi partisane du développement d'alternatives à la voiture individuelle. Mais la problématique du financement sera bien évidemment centrale.

Plusieurs pistes circulaient au Parlement avant la dissolution

Avant la dissolution, plusieurs pistes circulaient au Parlement, à commencer par puiser dans le marché des quotas carbones qui rapporte 2 milliards d'euros par an. « On peut en flécher la moitié vers les SERM », justifiait, avant le chaos politique, un député. Le même recommandait de plafonner les revenus des concessions autoroutières à moyen et long-terme, à savoir les prix des péages, afin de dégager quelques centaines de millions d'euros chaque année.

Autre idée: récupérer la taxe Chirac sur les classes affaires des avions déjà fléchée vers l'Agence de financement des infrastructures de transport qui permettrait de glaner des dizaines de millions d'euros. Dans un autre registre, partant du principe que les projets de transport facilitent la construction de logements neufs, le député précité suggérait que les promoteurs immobiliers et les élus locaux se partagent les bénéfices pour financer les infrastructures.

Dernière piste et non des moindres: le versement mobilité dont s'acquittent les entreprises pour financer les transports du quotidien. « L'Ile-de-France a obtenu le déplafonnement de son taux, pourquoi ne le ferait-on pas pour les autres autorités organisatrices de transport ? », relevait le même député. Une liberté de déplafonner sous réserve néanmoins d'un accord entre l'autorité politique et le patronat local.

L'Etat a déjà mis sur la table 800 millions d'euros

Reste que, pour que la démarche aboutisse véritablement, il va falloir régler cette épineuse question. Conformément à la loi du 27 novembre 2023 sur le déploiement des SERM, une conférence de financement devait se tenir avant le 30 juin. Or, comme le rappelait Jean-Philippe Peuziat, directeur du département des affaires publiques de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), il y a quelques jours, celle-ci a été reportée à la rentrée par le ministère des Transports en raison des élections anticipées.

Si l'Etat n'interviendra pas dans le financement de l'exploitation, il fera partie des investisseurs initiaux. Il a déjà mis 800 millions d'euros sur la table à travers les Contrats de plan Etat-Régions (CPER) pour la période 2023-2027 afin de lancer les études et de commencer à structurer les projets. Mais cette somme est loin d'atteindre les niveaux nécessaires à la mise en place des projets, avec des besoins estimés entre 20 et 30 milliards d'euros, voire 35 milliards, tout contributeurs confondus selon certaines estimations. L'attribution de financements doit donc s'accélérer par la suite. Patrice Vergriete avait assuré que ce serait le cas avec les CPER 2028-2032, avec « beaucoup plus que 800 millions d'euros », mais aussi avec d'autres modes de financement qui devaient être présentés pendant cette fameuse conférence.