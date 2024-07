Transdev remporte un contrat à 4,2 milliards d'euros pour exploiter le tramway de Melbourne

Contrat XXL pour Transdev. L'opérateur de transports publics français a annoncé, ce jeudi, avoir remporté le contrat d'exploitation du tramway de Melbourne (Australie) en association avec le groupe australien John Holland, pour une durée de neuf ans. Le tout, pour une valeur de 4,2 milliards d'euros.

« Le ministère des Transports et de la Planification de l'Etat de Victoria (Australie) a attribué à la co-entreprise entre Transdev (51%) et John Holland (49%) le contrat d'exploitation et de maintenance de Yarra Trams, le réseau de tramways de Melbourne, pour une durée initiale de neuf ans. Le contrat, qui sera repris par la co-entreprise en décembre 2024, se monte à 4,2 milliards d'euros (ou 6,8 milliards de dollars australiens) », indique l'opérateur dans un communiqué.

Yarra Trams se présente comme l'un des plus anciens réseaux de tramways et comme le plus grand du monde. Ce vaste réseau de 24 lignes sur plus de 250 km de voies, était exploité depuis 2009 par l'autre grand groupe français de transport urbain et concurrent Keolis (filiale à 70% de la SNCF) avec l'entreprise locale Downer EDI.

Il comporte 600 arrêts dans la capitale de l'Etat de Victoria et transporte plus de 147 millions de passagers chaque année. Une centaine de tramways de nouvelle génération d'une capacité de 150 passagers par rame viendront renforcer la flotte existante à partir de 2025, a précisé le groupe.

Un pied de plus en Australie pour Transdev

Ce contrat marque « le renforcement de nos activités en Australie, où nous opérons déjà un grand nombre de modes de transport: tramways, autobus, autocars et ferries », a déclaré Thierry Mallet, président-directeur général de Transdev, cité dans le communiqué.

Transdev et John Holland exploitent également dans le cadre de leur co-entreprise Yarra Journey Makers (YJM) les bus de la Région 9 (sud et est) de Sydney.

L'opérateur français codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et le groupe allemand Rethmann à 34% transporte au quotidien en moyenne 12 millions de passagers en France et dans le monde. En 2023, il a réalisé un chiffre d'affaires de 9,33 milliards d'euros.

Transdev s'étend aussi aux Pays-Bas

A noter, l'opérateur de transports publics français ne limite pas son extension à l'Australie. Au total dans le monde, Transdev gère 32 contrats ferroviaires, soit « plus de 800 trains exploités et plus de 205 millions de passagers transportés par an » sur des lignes « régionales et suburbaines », avait expliqué l'entreprise en septembre dernier.

Ce même mois, Transdev a d'ailleurs obtenu en Nouvelle-Zélande le renouvellement jusqu'en 2031 de son contrat d'exploitation de cinq lignes ferroviaires régionales autour de Wellington, qu'il gère depuis 2016 avec l'industriel Hyundai Rotem.

Plus récemment, en juin, l'opérateur a remporté le marché des transports urbains de l'agglomération d'Utrecht aux Pays-Bas pour un montant d'1,7 milliard d'euros sur une durée de dix ans, a annoncé le groupe mercredi. Le groupe français exploitera ainsi 50 lignes de bus et trois lignes de tramway dans la quatrième ville des Pays-Bas. Transdev a prévu d'investir 350 millions d'euros pour renouveler la flotte de bus qui doit être intégralement électrifiée d'ici 2028. Le contrat sera effectif à partir de décembre 2025, pour une durée de dix ans.

En France, Transdev mobilisé pour les JO 2024

Dans son pays, l'opérateur est aussi sollicité, notamment à l'approche des Jeux olympiques. Ainsi, lors d'une réunion de la commission d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) le 15 juin pour « sélectionner les candidats », l'autorité régionale des transports a choisi de confier au groupe Transdev le contrat à 21,7 millions d'euros pour transporter « les 100.000 visiteurs accrédités, parmi lesquels 20.000 journalistes du monde entier », détaille le quotidien.

IDFM fournira des bus et des cars — électriques et au biogaz — prélevés de sa flotte francilienne, mais peinait à trouver les exploitants pour les faire rouler pendant les JO. Son appel d'offres initial n'avait attiré aucun candidat en raison des trop lourdes pénalités annoncées en cas de dysfonctionnement, avait révélé début janvier le Canard enchaîné. IDFM avait en conséquence relancé un autre appel d'offres le 21 décembre, avec des pénalités nettement moins importantes.

Alstom décroche un contrat à 900 millions d'euros en Australie Transdev n'est pas le seul acteur français des transports à débarquer en Australie. En décembre dernier, le constructeur ferroviaire Alstom a gagné un appel d'offres pour assurer la maintenance du parc de trains régionaux de l'État de Victoria, en Australie, pour les dix prochaines années. Dans le cadre de ce nouveau marché, Alstom veut améliorer « la fiabilité et la disponibilité » de ces trains régionaux - des VLocity et des Classic - et garantir des économies de carburant « significatives ». Alstom a également annoncé consacrer, pendant toute la durée du contrat, 6% de ses dépenses aux 40 fournisseurs à vocation sociale de la région. Outre les plus de 300 emplois déjà actuellement consacrés à l'entretien du parc dans l'État de Victoria, le constructeur s'est engagé à créer de nouveaux emplois dans l'industrie ferroviaire locale et à créer un nouveau centre de contrôle des trains.

