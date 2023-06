Transdev lance en Touraine le premier autocar rétrofité homologué

Transdev a inauguré le 15 juin dans le cadre prestigieux du Clos Lucé à Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci, le premier autocar rétrofité en Europe, homologué pour le transport de voyageurs. Le véhicule Iveco Crossway Euro6 a ainsi réussi les tests d'homologation de l'Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC). Intégré au Réseau de Mobilité Interurbaine (REMI) du Centre-Val de Loire, il commencera à transporter des élèves à la rentrée prochaine sur un parcours d'environ 150 kilomètres. « C'est la première fois en Europe qu'une accréditation est donnée à un véhicule poids-lourd de 19 tonnes converti à l'électrique pour le transport de voyageurs, s'est félicité Emmanuel Flahaut, PDG de Transdev. Cette innovation ouvre de belles perspectives de développement pour le groupe, tout en participant à l'émergence d'une mobilité durable et décarbonée en Touraine ».

Lancé en septembre 2022 à titre expérimental par la direction régionale de Transdev en Centre-Val de Loire, le projet de conversion a été mené en s'appuyant sur l'expertise technique de Retrofleet, avec le soutien financier de l'Agence de la transition énergétique (Ademe). Cette société, dont le centre de production est situé à Montmelian en Savoie, est spécialisée dans la conversion électrique des flottes professionnelles de fourgons, poids lourds et véhicules industriels. Retrofeet a notamment transformé une partie des camionnettes des enseignes Carrefour et Casino. « Sur le segment des poids lourds, le retrofit revêt deux avantages majeurs dans un contexte où l'offre d'autocars électriques se résume aujourd'hui à celle du constructeur chinois Yutong, renchérit Gilles Lefevbre, directeur régional de Transdev. En termes de prix d'une part, le coût global du véhicule varie du simple au triple en sachant qu'un autocar électrique neuf peut atteindre 400.000 euros. La disponibilité est d'autre part nettement plus courte, quelques semaines au lieu de trois à six mois pour un véhicule d'origine ». Reste enfin la primeur donnée au made in Europe par les collectivités territoriales françaises dans leur choix de flottes d'autocars, qui joue pour l'instant en faveur du retrofit électrique.

Mobilité décarbonée en France

La solution technique conçue par Retrofleet permet à Transdev d'afficher de fortes ambitions en Centre-Val de Loire. Premier opérateur régional avec quelque 850 autocars (sur les 1750 du réseau REMI), il table sur une cinquantaine de véhicules convertis à l'horizon 2025. « Le terreau est très favorable dans la mesure où la collectivité a fait de la décarbonation complète de sa flotte d'ici 2030 une priorité, constate Gilles Lefebvre. La première étape de ce plan ambitieux se situe dès 2026 avec la volonté que plus aucun autocars du réseau REMI ne soit alimenté au diesel ». Dans un contexte de forte concurrence entre les principaux opérateurs de transports nationaux (Keolis, RATP Dev, etc.) ou régionaux (Simplon, etc), vis-à-vis des futurs appels d'offres pour le renouvellement des flottes d'autocars en France, Transdev veut essaimer sur tout le territoire français. Une fois l'expérience validée en Centre-Val de Loire, la filiale de la Caisse des dépôts (66% du capital) et du groupe allemand Rethmann (34%) prévoit ainsi de faire valoir l'innovation technique auprès des autres régions de l'Hexagone dont elle gère les flottes d'autocars. Transdev, qui opère notamment 20.000 autocars en France et est présent dans 17 pays avec 6,8 milliards d'euros de recettes réalisées en 2022, compte également conquérir des marchés supplémentaires via sa nouvelle offre de transport décarbonée.