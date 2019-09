Véligo : comment la région Île-de-France finance le nouveau vélo électrique

2.500 Véligo sont d'ores et déjà disponibles dans 250 points de location disséminés partout en Île-de-France. (Crédits : © William BEAUCARDET - Ile-de-France Mobilités)

Partant du principe que trois quarts des trajets quotidiens en Île-de-France font moins de cinq kilomètres, le conseil régional lance ce mercredi 11 septembre un service de location longue durée de vélo électrique et mise sur 200.000 utilisateurs. Il a déjà débloqué 60 millions d'euros pour 10.000 deux-roues et peut encore sortir 10.000 vélos de plus si besoin pour 50 millions d'euros supplémentaires.