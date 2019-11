Bertrand Camus : « Si les sujets environnementaux sont globaux, leurs solutions sont locales »

LA TRIBUNE - A la veille de la COP 25, n'avez-vous pas l'impression que l'élan suscité par la COP 21, qui avait permis de déboucher sur l'Accord de Paris, s'essouffle ?

BERTRAND CAMUS - En 2015, nous avons en effet assisté à un alignement sans précédent de tous les grands acteurs quant à la nécessité de changer de braquet face à la crise climatique. Le processus engagé depuis par les Etats-Unis pour sortir de l'Accord de Paris, les déclarations du président brésilien, montrent que ce n'est plus toujours le cas. Excepté en Europe, peu de décisions sont prises au sujet des trajectoires de réduction des émissions. Cela peut certes donner l'impression d'un ralentissement. Cependant, dans les territoires, parmi les acteurs industriels, auprès des citoyens, auprès de la jeunesse, je constate au contraire un élan qui n'existait pas auparavant. Aux Etats-Unis, la plupart des Etats fédéraux et des villes continuent de mettre en oeuvre leurs plans en faveur du climat. En France aussi, de nombreuses collectivités ont des programmes de transition énergétique et environnementale.

Les industriels, qui avaient déjà annoncé diverses initiatives collectives lors de la COP 21, se rendent de plus...