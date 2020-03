Bruxelles se penche sur le droit à la réparation et recyclabilité des produits

La Commission européenne a dévoilé mercredi son "plan d'action" pour l'économie circulaire, dense programme pour améliorer la recyclabilité des produits consommés dans l'UE et, in fine, tenter de réduire la consommation des ressources naturelles.

Parmi les mesures que la Commission annonce vouloir prendre, l'établissement d'un "droit à la réparation", "souhaité par tous les consommateurs", en particulier pour les appareils électroniques, a souligné le commissaire européen à l'Environnement Virginijus Sinkevicius lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

"En premier lieu, notre but est d'augmenter le cycle de vie des produits, qu'ils aient des pièces remplaçables et réparables, ce qui permettrait aux consommateurs de choisir s'ils veulent utiliser leurs appareils plus longtemps", a souligné M. Sinkevicius. Cette notion sera intégrée à la législation européenne sur l'écoconception, a-t-il expliqué, d'ici 2021.

C'est le deuxième plan d'action sur l'économie circulaire proposé par Bruxelles. Le premier s'était attaché à des objectifs de recyclage pour différents types de déchets. Celui-ci examine surtout le cycle de vie des produits consommés par les Européens.

500 kilos de déchets

Chaque année, un citoyen de l'UE produit près de 500 kilos de déchets. Le volume de matériaux utilisés pour fabriquer des emballages grossit chaque année et les déchets d'emballages ont atteint 173 kilos par habitant en 2017, selon les chiffres de la Commission.

"A l'heure actuelle, l'économie est encore essentiellement linéaire, puisque 12% seulement des matières et des ressources secondaires y sont réintroduites", a déploré le vice-président exécutif de la Commission Frans Timmermans, qui supervise le déploiement du "Pacte vert européen", cité dans un communiqué.

La Commission va décliner cette feuille de route en différents programmes, propositions législatives ou simples lignes directrices. Elle va proposer notamment, à l'horizon 2021, un texte législatif "afin que les produits mis sur le marché de l'Union soient conçus pour durer plus longtemps, soient plus faciles à réutiliser, à réparer et à recycler et contiennent autant que possible des matériaux recyclés plutôt que des matières premières primaires".

"Ces dispositions limiteront les usages uniques, permettront de lutter contre l'obsolescence prématurée et interdiront la destruction des marchandises durables invendues", explique la Commission dans un communiqué. Bruxelles prévoit également l'an prochain de publier des "stratégies" pour différents secteurs, comme le textile et la construction.

Elle va encore proposer un nouveau cadre réglementaire pour améliorer la collecte et le recyclage des batteries. Dans sa stratégie "De la ferme à la table", qui doit être dévoilée avant l'été, elle va proposer un objectif de réduction des déchets alimentaires.