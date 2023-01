Centre-Val de Loire : pourquoi Antea lance les Assises de l’eau en 2023

Il s'agira d'une première en France après les fortes sécheresses et les nombreux feux qui ont touché une bonne partie du territoire pendant l'été 2022. Les Assises de l'eau du Centre-Val de Loire, organisées par Antea Group, se dérouleront en septembre ou octobre prochain à Orléans, siège de la société d'ingénierie spécialisée dans la gestion des ressources naturelles.

Lire aussiTourisme industriel: le rattrapage à marche forcée du Centre Val de Loire

« L'objectif de cet événement est de fédérer tous les acteurs concernés, entreprises, collectivités, startups, autour du développement économique tout en préservant l'environnement », explique Daniel Pierre, directeur de la recherche et de l'innovation d'Antea Group. « Les Assises doivent notamment faciliter la création de vraies infrastructures agro-écologiques ».

En amont, la première Rencontre annuelle des grands projets et de l'innovation territoriale (REAGIT), qui s'est tenue à Orléans le 17 janvier à l'initiative notamment de l'agence de développement économique régionale Dev'up, a posé les jalons de l'activisme du territoire. Le Centre-Val de Loire est ainsi en train de structurer un pôle d'expertise national autour de la métrologie et de l'ingénierie environnementale.

Région bien dotée en eau

Comprenant la Loire, dernier fleuve sauvage français, la nappe de Beauce, la plus grande d'Europe, les étangs de la Brenne, ainsi que les forêts de Sologne et d'Orléans, la région présidée par François Bonneau constitur un terrain géographique très favorable. Son excellence en matière de sciences de la terre, de mathématiques et d'informatique, la rend également éligible aux fonds européens de développement régional (FEDER) délivrés depuis 2014. Le second programme opérationnel de l'Europe, qui s'étalera jusqu'en 2027, a notamment pour finalité de rendre plus visible la feuille de route des acteurs locaux en matière de préservation des ressources naturelles.

Créé en 2009 aux Pays Bas, le groupe Antea opère dans quatre domaines. Il agit d'une part de la question des infrastructures, y compris éoliennes. Antea possède d'autre part un département spécialisé sur l'environnement, traitant notamment des problématiques de pollution et de risques industriels. Le groupe intervient également en matière de production d'eau potable et de gestion des rivières ainsi que des fleuves. Enfin, Antea est spécialisé dans le recueil et l'exploitation prédictive de données.

Détenu par le milliardaire hollandais Gérard Sanderink, il emploie 3900 salariés et réalise près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec 940 collaborateurs et 120 millions de recettes, Antea Group France constitue la plus importante de ses huit filiales internationales, avec 30 sites répartis dans l'Hexagone. Elle commercialise ses prestations auprès de deux cibles de clientèle. Il s'agit en premier lieu des agences de l'eau et des collectivités locales. Antea intervient en second lieu pour les industriels, notamment dans les secteurs de l'agro-alimentaire (Andros, Danone, Nestlé), de l'automobile (Renault) et de l'énergie (TotalEnergies).

Projets environnementaux

Sur ces marchés où la société loirétaine est en concurrence avec Safege (Suez), Egis (Caisse des dépôts et consignations) et l'indépendant Setec, Antea Group France tente de se singulariser via différents projets en Centre-Val de Loire. Ainsi, il développe des programmes de réimplantation de la nature dans les villes. Après Chartres et Châteauroux, d'autres préfectures devraient bénéficier de ce type de dispositif facilitant l'évacuation des eaux usées.

Lire aussiSobriété énergétique : la stratégie « anti-gaspi »du Centre Val de Loire

Antea Group s'affiche également sur place en fédérateur des acteurs locaux et nationaux. Ainsi, il investira quelque 12 millions d'euros au côté de partenaires publics (BRGM, CNRS, Université d'Orléans) et privés (Atos) dans le programme Junon. Sa finalité est de construire en trois ans un jumeau numérique de la nappe de Beauce. Grâce à l'IA, la future réplique permettra de traiter en temps réel - les données sur cette masse d'eau de plus de 9.500 km2.

Pour appuyer ses fortes ambitions, Antea Group s'appuiera également sur une dizaine de startups qui contribuent à renforcer l'écosystème métrologique et d'ingénierie environnemental du Centre-Val de Loire. Sur la question de l'eau, les sociétés orléanaises Seabex, spécialisée dans les solutions d'irrigation, ainsi que la tourangelle Cortelab, experte dans la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture, doivent apporter innovation et expertise afin de répondre aux desseins portés par Antea Group France, appuyées par l'exécutif régional.