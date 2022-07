Climat : des maires de grandes villes s'engagent à accélérer

Ils appellent à la "à la mobilisation générale pour bâtir des sociétés écologiques et solidaires". Réunis dans la capitale économique ivoirienne pour la première "COP des villes", plusieurs dizaines de maires de métropoles du monde ont signé samedi "le manifeste d'Abidjan pour le climat".

"Territoires les plus vulnérables face aux dérèglements climatiques, premières émettrices de gaz a effet de serre, les villes sont aussi en première ligne pour protéger leurs populations et leur santé", souligne ce manifeste. Les maires y "réaffirment ensemble la nécessité absolue pour leurs populations d'une action climatique déterminée qui, à la fois anticipe les chocs et se conjugue avec des besoins sociaux toujours plus importants".

"Le rôle majeur, indispensable, des villes"

Pour y parvenir, les signataires, dont Paris, s'engagent pour leur part "à accélérer leurs coopérations décentralisées dans le cadre de leurs jumelages, de leurs accords, ou via les programmes et les réseaux dont elles (les villes) sont membres, à les rendre 100% compatibles" avec l'Accord de Paris sur le climat qui prévoit la limitation du réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, "et à veiller à ce que tous les projets financés présentent des co-bénéfices pour le climat". Ils s'engagent en outre "à publier régulièrement les résultats de leurs avancées et à venir les présenter lors de la journée des villes à la COP27".

Les maires demandent également aux "États de reconnaître le rôle majeur, indispensable, des villes dans la mise en œuvre d'un développement économique soutenable" et "d'augmenter de manière significative les budgets nationaux soutenant les investissements municipaux favorables au climat". Ils demandent aussi une aide internationale accrue et aux banques centrales et de développement "de faciliter l'accès direct aux financements des projets 'Climat-biodiversité' des villes".