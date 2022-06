Climat : la France est toujours face aux « risques majeurs » de manquer ses objectifs

Focus par secteur



Pour la première fois, tous les grands secteurs ont enregistré une diminution en 2021, déjà bien établie dans ceux du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie (même si ralentie depuis 2015 pour les deux derniers), et qui « reste à confirmer » pour le transport et l'agriculture, précise Corinne le Quéré.



Dans le détail, les transports restent de loin le secteur le plus polluant, avec 31% des émissions nationales. Sur le sujet, le Haut conseil pour le climat enregistre des progrès, comme la croissance des véhicules électriques. En effet, leur part parmi les immatriculations neuves (9,8%) s'est accélérée en 2021, notamment grâce au plan de relance, aux normes européens et à la loi sur les mobilités, note l'instance. Mais le déploiement des bornes a pris du retard, et le développement des services à faibles émissions « se poursuit de manière trop hétérogène et pas assez opérationnelle », regrette-t-elle.



Du côté de l'industrie, qui représente 19% des émissions, la baisse des émissions se poursuit, mais a néanmoins ralenti depuis 2015. « Le rythme doit accélérer [...] Trop peu de financements accompagnent la transition professionnelles », notent les experts.



Quant à l'agriculture (19% des émissions également), le Haut conseil pour le climat partage ses inquiétudes quant à la future politique agricole commune (PAC) pour 2023, et sa déclinaison en France via le Plan stratégique national (PSN). « Le PSN ne suffit pas, il permettrait d'atteindre seulement la moitié des objectifs climatiques de la SNBC », précise Marion Guillou, spécialiste de l'alimentation et membre du groupe d'experts. Par ailleurs, les bonnes pratiques sur le stockage du carbone dans les sols restent « trop peu soutenues », et « devraient être harmonisées au niveau européen », ajoute-t-elle.



Pour ce qui est des bâtiments (18% des émissions), la tendance à la baisse continue d'être marquée. Et pour cause, le secteur « a largué 1,9 tonnes de CO2 en moins par rapport à ce qui est souhaitable si l'on veut respecter l'objectif européen de baisse de 55% des émissions d'ici à 2030 », avance Marion Guillou. La réglementation environnementale 2020 (RE2020), qui s'applique aux constructions neuves afin d'agir sur les émissions des bâtiment, est une « très bonne mesure », considère le rapport. Mais l'éradication des passoires thermiques reste « mal accompagnée », et les dispositifs « ne ciblent pas assez les opérations globales performantes » de rénovation, note l'ingénieure agronome.



Enfin, l'énergie (11% des émissions) fait a priori figure de bon élève, puisque c'est « le seul secteur où les émissions réalisées s'avèrent significativement inférieures au budget carbone sectoriel », précise le rapport. Mais celui-ci accuse un « manque d'approche systémique », tandis que les mesures d'efficacité et de sobriété « ne sont pas assez mobilisées », alerte Marion Guillou. Par ailleurs, le réseau électrique, actuellement en cours de modernisation, reste inadapté à l'explosion des énergies renouvelables, lesquelles ne se déploient de toute façon pas assez vite, pointe la polytechnicienne. Enfin, avertit-elle, « les investissements dans le nouveau nucléaire et dans l'hydrogène bas carbone prendront du temps à se concrétiser », et ne délivreront donc pas d'effets à court terme.