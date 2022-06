Climat : des militants bloquent un grand axe parisien pour alerter sur la rénovation énergétique des bâtiments

Une revendication unique et précise : que le gouvernement s'engage à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier d'ici à 2040. Voilà ce que souhaite le groupe "Dernière rénovation", qui s'est notamment fait connaître le 3 juin dernier lorsqu'une de ses militantes a interrompu la demi-finale hommes du tournoi de tennis de Roland Garros en s'attachant au filet. Le groupe de militants pour le climat s'est, de nouveau, illustré ce samedi matin en bloquant la circulation sur le pont de Neuilly, dans la banlieue ouest de Paris.

L'action des activistes environnementaux a duré une heure et a complètement bloqué la circulation dans le sens de la sortie de Paris pendant une trentaine de minutes, créant de fortes retenues, relate l'AFP. Une douzaine de militants étaient assis sur la chaussée, alors que d'autres distribuaient des tracts ou allaient à la rencontre des automobilistes coincés, dont certains ont tenté de déloger les bloqueurs.

Depuis 50min, un groupe de 7 citoyens et citoyennes bloquent une route pour une demande simple : La rénovation énergétique des bâtiments.



Quelques-uns s'étaient même collé la main au bitume avec de la super glue, nécessitant l'intervention des pompiers de Paris, qui les ont décollés avec du dissolvant, avant qu'ils ne soient, à leur tour, menottés et interpellés.

En avril dernier, les activistes avaient également bloqué à deux reprises le périphérique parisien puis l'A13. Ils entreprennent désormais une deuxième vague d'actions pour le mois de juin.

Ce groupe appelle les citoyens à "entrer en résistance civile" en menant des perturbations non violentes, afin de "forcer à agir" le gouvernement, décrit LeMonde.fr, qui lui consacre un article. Il s'attaque en particulier à la rénovation énergétique des bâtiments, levier majeur pour réduire la consommation énergétique et donc les émissions des gaz à effet de serre, principales responsables du réchauffement climatique.

En France, le secteur du bâtiment représente 26% des émissions nationales. Et, sur les 750 000 rénovations avancées par le gouvernement en 2021, moins de 60 000 l'ont été de manière globale. Or, seules les rénovations globales sont jugées efficaces. Les experts du secteur prennent souvent l'image d'une chambre à air percée à de multiples endroits pour faire comprendre qu'une rénovation partielle est inutile.

Sur son site, Dernière rénovation réclame ainsi le vote immédiat d'une loi visant à la "rénovation globale et performante du parc immobilier français d'ici 2040, avec un système de financement simple et progressif prenant en charge l'intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes".

Ce samedi, les manifestants ont reçu le soutien du photographe et cinéaste Yann Arthus-Bertrand, très engagé pour la planète, venu sur place filmer l'action pour un prochain film. "Je trouve ces jeunes gens très courageux. Ce n'est pas ma façon de faire, mais on a besoin de ça, ces gens ils se battent pour la Terre", a-t-il estimé.