Ecologie, démocratie, solidarité : "le groupe s'appuiera sur la science" (Cédric Villani)

LA TRIBUNE - Pourquoi ce groupe Ecologie, démocratie, solidarité à l'Assemblée nationale au lendemain du déconfinement ?

CEDRIC VILLANI - Après le confinement lié au Covid-19, c'est le moment de relancer les choses sur des bases vertueuses et de veiller à ce que les enjeux soient au plus haut niveau. L'écologie, la démocratie, la solidarité sont trois enjeux prioritaires de cette période qui devront être pris au plus haut niveau.

C'étaient des sujets que nous avions poussé lors de nos élections respectives en 2017, mais il faut désormais faire mieux. Il ne s'agit pas d'être dans l'opposition, nous sommes prêts à travailler constructivement avec la majorité comme avec les groupes.



Pourquoi maintenant, 3 ans après votre élection à l'Assemblée nationale ? Qui dit, pour reprendre vos mots sur France Inter, que vous serez désormais "suffisamment costauds et à la hauteur des enjeux" ?

Depuis 2017, avons-nous progressé sur la question des pesticides ? Pas vraiment. Sur les nouvelles mobilités, et par exemple l'hydrogène ? Pas assez. Sur la souveraineté européenne ? Pas du tout. C'est, j'insiste, le moment d'accélérer et l'occasion de le faire de manière plus forte et plus efficace.

A...