Municipales à Paris : Villani propose à Buzyn de s'allier pour le climat

A peine désignée pour mener la liste de La République en marche à Paris, suite au retrait de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn s'est entretenue par téléphone avec Cédric Villani. "Ce dernier a posé ses conditions pour d'éventuelles convergences", fait savoir Baptiste Fournier, le directeur de campagne du candidat du Nouveau Paris à La Tribune.

Cédric Villani a demandé à la candidate d'En Marche des concessions "majeures" sur l'écologie, la démocratie, la métropole: 5 milliards d'euros pour le climat, l'agrandissement de Paris, le tirage au sort des élus - déjà éprouvé pour désigner 10% de ses colistiers - et l'Agora de la ville de Paris.



Cette instance compterait 163 membres qui siégeraient pendant deux ans. Elle serait constituée pour moitié de Parisiens et de métropolitains tirés au sort, pour un quart de scientifiques et d'experts - "des questions écologiques notamment - et pour le dernier quart de représentants associatifs.

"Evaluer le bilan carbone" de la Ville

Prévue pour être opérationnelle en janvier prochain, l'Agora pourra s'inviter au Conseil de Paris en proposant l'inscription de questions à l'ordre du jour et en instruisant les pétitions reçues avant la transmission aux conseillers et conseillères de Paris. Elle sera également compétente pour "formuler un avis sur les projets de référendum et de consultation" comme la fusion des quatre arrondissements centraux, "donner son avis sur le dispositif du budget participatif", "refondre le cadre d'octroi des subventions" aux associations ou encore "évaluer le bilan carbone" de la capitale et particulièrement les politiques environnementales conduites.



Autre condition posée par Cédric Villani: l'ouverture à un accord de second tour avec Europe-Ecologie-Les-Verts "pour réaliser les conditions de l'alternance sur une base écologiste et progressiste".

Sollicitée, l'équipe de campagne d'Agnès Buzyn n'a pas répondu.