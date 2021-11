Environnement : seules 12% des entreprises prévoient d'investir dans la transition énergétique en 2022

Flambée des prix de l'énergie, salaires, pénuries, approvisionnements...à six mois de l'élection présidentielle, la liste des tensions s'allonge pour un grand nombre d'entreprises. Après deux années de pandémie mondiale, les moteurs de l'économie française ont retrouvé le chemin de la croissance depuis le printemps. Cette reprise entraîne des frictions dans certains secteurs déjà troublés par la crise sanitaire.

Interrogés dans le cadre de la Grande consultation des entrepreneurs (CGE) par OpinionWay, près de 80% des répondants estiment que l'emploi et le pouvoir d'achat devraient faire partie des thèmes prioritaires de la campagne présidentielle. A l'opposé, la construction européenne (32%) et la mondialisation (33%) représentent les deux sujets les moins mentionnés par les chefs d'entreprise. Sur ces quelques thèmes, les résultats des dirigeants convergent avec ceux des Français comme le pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs le thème numéro un de la population française. En revanche, la question de l'emploi, pourtant cruciale, est loin d'être un sujet prioritaire pour les citoyens français.

Environnement et transition énergétique : les dirigeants face à leurs contradictions

Alors que la COP 26 démarre cette semaine à Glasgow, l'environnement devrait être un thème prioritaire pour 72% des patrons interrogés. C'est un niveau près de deux fois supérieur à la moyenne des Français (34%). Malgré cette prise de conscience importante dans les milieux dirigeants et financiers, les projets d'investissement sont loin d'être au rendez-vous. En effet, seuls 12% des dirigeants ont décidé d'investir dans la transition énergétique en 2021. A l'opposé, 86% des répondants affirment qu'ils n'ont fait aucun investissement dans ce domaine.

Interrogés sur leurs intentions en 2022, 86% des chefs d'entreprise répondent encore défavorablement à un investissement dans la transition énergétique. Pourtant, les enjeux pour les entreprises sont immenses à l'heure où les catastrophes climatiques et les alertes des scientifiques se multiplient partout sur la planète.

La dette et la fiscalité reléguées

La pandémie a complètement chamboulé les finances publiques des Etats. En seulement quelques semaines, les gouvernements ont dû mettre en œuvre des mesures d'urgence pour tenter d'amortir le choc. Résultat, la plupart des déficits et des dettes ont explosé sur l'ensemble de la planète. Malgré cette politique du « quoi qu'il en coûte » en France, le déficit et la dette sont des thèmes relégués à la 10ème position sur 15 parmi les sujets proposés par l'institut de sondages. 58% des répondants estiment que ce sujet devrait faire partie des thèmes les plus évoqués pendant la course à la présidence de la République.

Il faut dire que la politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale européenne (QE, PEPP) a permis à la France et la plupart des économies de la zone euro de financer leurs dépenses à moindre frais. La fiscalité fait également partie des thèmes en perte de vitesse (9eme place sur 15) alors que la politique budgétaire a joué un rôle important ces deux dernières années. 64% des chefs d'entreprise interrogés indiquent que les impôts devraient un sujet de débat essentielle pour 2022.

Le moral des chefs d'entreprise se maintient au dessus de sa moyenne de long terme

La réouverture de l'économie et les avancées de la vaccination ont permis à la plupart des secteurs de redémarrer leur activité après une longue période d'interruption. Cette reprise a insufflé un vent d'optimisme chez les dirigeants. En effet, l'indicateur qui prend en compte les es questions de confiance à l'égard de l'évolution de l'économie et d'appréciation de la situation actuelle passe de 96 à 102 entre septembre et octobre. Il a ainsi dépassé la barre symbolique des 100 points. Ce qui était arrivé seulement deux fois depuis la fin de l'année 2019.

(*)Méthode : Étude réalisée auprès d'un échantillon de 612 dirigeants d'entreprise. La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité et la taille, après stratification par région d'implantation. L'échantillon a été interrogé par téléphone du 13 au 22 octobre 2021.