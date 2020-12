L'initiative de BlackRock marque un tournant important pour l'engagement actionnarial

BlackRock a publié un nouveau rapport détaillant ses priorités en matière d'engagement actionnarial. Cette annonce du plus grand gestionnaire d'actifs du monde marque-t-elle, selon vous, un tournant ?

Olivier de Guerre.- C'est effectivement un tournant très important. L'initiative de BlackRock confirme que les grands gérants d'actifs ne peuvent plus regarder que la rentabilité financière à court terme. Et le moteur de ce changement, ce sont les accords de Paris qui ont incité les grands investisseurs institutionnels américains et européens à prendre des engagements vis-à-vis de la transition énergétique et du climat....