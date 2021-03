Hydrogène : face à la vague verte, McPhy va drastiquement muscler ses moyens de production

C'est l'un des pionniers français de l'hydrogène vert. Basé dans le petit village de Motte-Fanjas, au cœur de la Drôme, McPhy a parié sur la molécule verte dès 2008, bien avant que l'hydrogène ne soit propulsé sur le devant de la scène comme un élément clé de la transition énergétique.

Douze ans plus tard, cette PME qui emploie 110 collaborateurs en France, en Allemagne et en Italie, entend devenir leader d'un marché de niche en pleine expansion. Sa spécialité ? La fabrication d'électrolyseurs et de stations hydrogène pour la mobilité.

Les électrolyseurs permettent de fabriquer de l'hydrogène propre en cassant la molécule d'eau grâce à un courant électrique bas carbone. La molécule d'eau est alors séparée en oxygène et en hydrogène. Les stations de recharge sont, elles, comparables à des stations essence pour les véhicules électriques équipés d'une pile à combustible (PAC). Aujourd'hui, 60% des revenus de McPhy sont issus de la vente d'électrolyseurs et 40% proviennent des stations hydrogène.

Production et distribution d'hydrogène vert