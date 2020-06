Rénovation : "L'État pourrait envisager de créer un livret Transition énergétique"

LA TRIBUNE : Le gouvernement prépare un plan de relance en faveur de la rénovation, confirmé dimanche soir par le président de la République. De par votre position en première ligne, qu'en attendez-vous ?

PIERRE VERRI : Les quarante agences locales de l'énergie et du climat de la fédération Flame qui accompagnent plus de 7 000 communes (soit plus de 22 millions de Français) dans la transition énergétique ont une vision concrète de terrain du sujet de la rénovation énergétique des logements, car elles participent à l'animation du service public de l'efficacité énergétique de l'habitat sur leur territoire.

La lutte contre le changement climatique et la nécessaire limitation de l'utilisation des ressources naturelles imposent une évolution conséquente du secteur de la construction, et le secteur du bâtiment sera au cœur du dispositif pour relancer l'économie à la sortie du confinement.É

La construction et la rénovation sont des leviers essentiels tout en s'inscrivant dans une démarche vertueuse pour l'environnement. Également vecteurs de la mise en œuvre de la transition énergétique, ils confèrent une importance toute particulière au moment où les projecteurs sont orientés sur le secteur du BTP.

Le BTP demande justement un taux de TVA de 5,5% pour les chantiers d'amélioration-entretien, mais l'exécutif lui a adressé une fin de non-recevoir. Comment relancer la machine ?

Le secteur du bâtiment, avec près de 44% de la consommation d'énergie, et 23% des émissions de gaz à effet de serre, est le plus gros consommateur en France. Il est directement concerné avec un besoin de rénovation sans précédent du parc immobilier tant du point de vue du nombre de logements à rénover chaque année, que du point de vue du niveau de la performance énergétique de ces réhabilitations.

Avec un tel niveau de contrainte, il est impératif de s'assurer de la performance économique des réhabilitations pour les financeurs, et de surcroît d'intégrer des niveaux de confort attractifs pour les occupants. Deux des éléments clés de la réussite de ce programme de réhabilitations sont le financement et la mise en œuvre d'une garantie de performance énergétique, afin d'assurer 100% de leur financement pour les foyers les plus modestes.

En effet, compte tenu des niveaux de performance annoncés en...