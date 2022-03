Spie voit des "perspectives intéressantes" dans le nucléaire et les énergies renouvelables

C'est un acteur-clé de la décarbonation de l'industrie, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et plus généralement de la ville durable. Une entreprise cotée au SBF 120 qui se présente comme le "leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications". Un groupe qui revendique la place de numéro 1 aux Pays-Bas, de numéro 2 en Allemagne et de numéro... 4 en France dans les services aux collectivités et aux entreprises.

Remodelage de l'actionnariat à la suite d'Equans et d'Amber Capital

Depuis la présentation de ses résultats 2020 il y a un an jour pour jour, Spie a beaucoup fait parler d'elle. En novembre 2021, elle a renoncé à acheter Equans à Engie, finalement acquis par Bouygues pour 7,1 milliards d'euros. Puis en février dernier, la rumeur a couru selon laquelle le fonds d'investissement Amber Capital s'apprêtait à lancer une campagne activiste sur la société pour la pousser à se vendre. L'activiste a certes confirmé détenir moins 1% du capital, mais a nié les intentions qui lui avaient été prêtées.

"Je n'ai rien à ajouter à ce qu'Amber a dit. Nous dialoguons avec l'ensemble des investisseurs mais nous ne sommes pas là pour commenter les spéculations. Mon travail consiste à continuer de développer l'entreprise. Le reste ne m'appartient pas", a déclaré, ce 11 mars 2022, le Pdg Gautier Louette, interrogé par La Tribune. "Quant à Equans, nous avons choisi d'arrêter le processus car nous n'étions pas convaincus de la création de valeur pour nos actionnaires", a poursuivi le patron de Spie lors de la présentation des résultats annuels.

Ce dernier a justement remodelé son actionnariat en début d'année pour se protéger d'une acquisition agressive. Bpifrance vient d'acquérir 5% du capital au travers de son fonds "Lac d'argent", un fonds dont la spécialité consiste à protéger les pépites françaises d'acteurs internationaux aux moyens financiers colossaux. Pour le reste, 81,6% reste entre les mains de petits porteurs, suivis à 6,7% par ses employés, 1,5% par la direction et à 5,5% par la famille Peugeot (Peugeot Invest, Ndlr).

Inflation sur le coût des énergies fossiles, "perspectives intéressantes" sur le nucléaire

Spie déclare par ailleurs ne disposer d'aucune activité en Ukraine et en Russie, mais étant présent en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie, le groupe se trouve confronté à une inflation sur le coût des énergies fossiles. D'autant qu'au global, l'activité Oil & Gas and Nuclear représente encore 7% de son chiffre d'affaires: 3,5% pour le pétrole et le gaz, et 3,5% pour le nucléaire.

Alors que l'Allemagne étudie de prolonger la durée de vie de ses dernières centrales, Spie pressent déjà des "perspectives intéressantes avec un impact considérable sur son activité dans les années à venir". Le Pdg en veut pour preuve les projets français d'EPR et de petits réacteurs SMR ainsi que la prolongation de la durée de vie des centrales actuelles, mais aussi les interrogations des autres pays européens sur l'avenir du nucléaire. "Ces sujets vont être remis sur la table. On ne mesure pas encore l'ampleur du phénomène", s'est enthousiasmé Gauthier Louette.

Lire aussi 7 mnProlonger le nucléaire : le tabou saute en Allemagne face à la menace russe

Plus d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, moins de gaz et de pétrole

Le patron veut également continuer à prendre des parts de marché sur les énergies renouvelables (28% de son activité en 2021) et l'efficacité énergétique des bâtiments (20%) - le restant relevant de la smart city (37%) et de la décarbonation des industries (15%). "Nous sommes dans une phase où le développement des énergies renouvelables nous impacte davantage et significativement. Déjà numéro 1 de la transmission d'énergies en Allemagne avec +10% de croissance, nous retrouvons cette tendance très forte dans les pays où nous sommes présents", a-t-il souligné.

Moins de gaz et de pétrole et plus de sobriété s'affirment aussi comme les nouvelles priorités des responsables politiques de l'Union européenne depuis le début de la guerre. En réalité, "il est plus difficile de décrire l'impact des coûts de l'énergie sur les PIB, tout dépendra des mesures à l'étude dans les différents gouvernement", a temporisé le pdg de Spie.