Veolia laisse la totalité de Suez France à Meridiam, pour prendre l'international

Veolia compte en contrepartie maintenir l'ensemble des activités de Suez à l'international, dont il s'était auparavant dit prêt à renoncer partiellement. (Crédits : Stephane Mahe)

Veolia propose de céder au fonds Meridiam l'ensemble des activités françaises de Suez, non plus seulement dans l'eau mais aussi dans les déchets. Il espère ainsi convaincre les salariés et les clients de Suez de l'intérêt de son projet de fusion. Mais pour Suez une telle proposition représenterait un "retour en arrière de 20 ans".