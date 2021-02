Malgré le Covid, Veolia se dit "résilient" et déterminé à acheter Suez

Malgré des performances en baisse en raison de la crise sanitaire, Veolia compte continuer de tracer sa route. Lors de la présentation de ses résultats sur l'exercice 2020, le groupe de services à l'environnement a en effet affiché son optimisme quant à sa capacité non seulement à rebondir en 2021, mais aussi à mener à terme son projet de fusion avec son rival Suez, annoncé fin août.

Pourtant, le chiffre d'affaires de la société a baissé de 4,3% en 2020, en s'établissant à 26 milliards d'euros. Le bénéfice net a même chuté de 86%, jusqu'à 86 millions d'euros. Le PDG de de Veolia, Antoine Frérot, souligne toutefois les performances encourageantes du 3e trimestre, lorsque "l'activité du groupe a retrouvé son niveau de 2019", et encore plus du quatrième trimestre, lorsque le chiffre d'affaires a crû de 0,9% à changes constants et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 4,2%...