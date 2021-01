Cupra Formentor : la bombe latine qu'on n'attendait plus

Le Formentor de Cupra est un CUV : un SUV coupé avec la particularité d'une garde de toit assez basse. (Crédits : Cupra)

Le label sport de Seat, devenu marque à part entière, fait des merveilles avec ce SUV coupé très agressif et premium à la fois. Le Formentor renvoie la marque espagnole à ses racines latines, elle qui a adopté les standards allemands de la maison-mère Volkswagen. Une vraie bouffée d'émotion dans le monde de plus en plus aseptisé de l'automobile.