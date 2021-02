Mercedes GLA : la compacte premium plus baroudeuse, plus statutaire

Le renouvellement du style chez Mercedes se poursuit et le GLA en profite pleinement. Le petit SUV de la marque premium allemande est revenue début 2020 avec une toute nouvelle silhouette. Pour Mercedes, il s'agissait de renforcer son offensive sur ce segment très volumétrique mais avec une offre mieux positionnée pour profiter de ventes plus rentables. Le premier GLA était assez peu identifié à un SUV et ressemblait à une Classe A plus sportive. La nouvelle génération, elle, se démarque nettement en adoptant les codes SUV plus franchement.

Rupture de style

Position haute,...